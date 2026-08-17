El ex meta azul Roberto Rojas analizó el momento que viven los porteros albos en la previa al clásico del domingo.

Una nueva versión del Superclásico del fútbol nacional se va a jugar este domingo, porque Universidad de Chile recibe a Colo Colo por la fecha 20 de la Liga de Primera.

El partido es vital para ambos, porque los albos tienen una ventaja de 10 puntos sobre la U, es decir, si el cuadro laico triunfa en el Nacional se acerca a expectantes 7 puntos en la tabla de posiciones.

Un tema que va a tensionar al Cacique toda la semana será la elección del arquero titular por parte del entrenador Fernando Ortiz, quien debe elegir entre el juvenil Gabriel Maureira y el mediático portero caboverdiano Vozinha.

Al ser un tema de sumo interés en RedGol fuimos a preguntar al rival de Colo Colo su opinión, y quien alzó la voz fue el ex portero laico Roberto Rojas, quien quiere que juegue el juvenil pero sabe la importancia que tiene el africano.

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Tomatín Rojas y la “pelea” entre Gabriel Maureira y Vozinha

Para Tomatín Rojas la importancia de Vozinha radica únicamente por la venta de camisetas, y cree que ello puede ser factor para que termine jugando en el Superclásico.

“Business is business en el fútbol. En este momento el mayor rédito para Colo Colo es vender camisetas de Vozinha, por eso creo que a la larga (en la temporada) va a terminar jugando él”, lanzó de entrada.

“Vender camisetas está por encima de hacer jugar a un chico que lo criaron de niño, lo hicieron aprender, se desarrolló y ya lleva casi 20 partidos. Ahora se jugará el partido de su vida, el Superclásico, yo creo que va a jugar él (Maureira) el domingo”, matizó el también entrenador.

Rojas insiste en que en el Monumental deben darle tiraje al juvenil: “Colo Colo tiene que pensar algo, si se pega un gran partido Maureira en el clásico va a subir su precio, imagínate lo que puede llegar a valer… Pero algunos creen que es más importante vender una camiseta”.

Gabriel Maureira suma bonos para jugar el Superclásico. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Vozinha es más arquero, está más formado, ya tiene 40 años y mucha experiencia gracia a eso, tiene 100 partidos más que Maureira, pero como ya lo hicieron debutar, rindió y salió de la cantera, yo creo que debería jugar Maureira con la U”, cerró Roberto Tomatín Rojas sobre la disputa del arco albo.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera