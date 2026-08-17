Javier Correa afirmó que se ha acercado bastante al portero de Cabo Verde en estos días y que lo ha ido ayudando a adaptarse de la mejor forma posible.

Vozinha será el tema de la semana en Colo Colo durante estos días previos al Superclásico 200 ante Universidad de Chile. Los errores de Gabriel Maureira tienen este duelo ante los azules como el momento perfecto para que el meta de Cabo Verde debuta, independiente de lo complejo del desafío.

Lo bueno es que la adaptación de uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026 ha sido la óptima. Así lo detalló Javier Correa, uno de los futbolista que más cercano se ha visto al arquero africano de 40 años.

Tras el empate 2-2 ante O’Higgins, el argentino afirmó que ha conversado bastante con Vozinha, esto a pesar de que a veces le entiende bastante poco. Además, reveló que ya le está enseñando algunas costumbre de esta parte del mundo.

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Correa habla de la adaptación de Vozinha en Colo Colo

El argentino afirmó con algo de risa que “como todo integrante que se suma a este lugar, tratamos de ser parte de la familia. He sido así con todos mis compañeros, pero él (Vozinha) tiene una repercusión distinta”.

“Entiendo poco lo que me dice, pero trato de enseñarle un poco del criollo”, agregó a los medios el autor de un golazo a los rancagüinos.

Vozinha podría debutar este domingo en el Superclásico 200 ante la U. | Foto: Colo Colo.

Adelantando lo que será el duelo ante la U del próximo domingo, el atacante fue claro en decir que “¿si es el partido más importante del año? No, Colo Colo tiene partidos importantes todos los días”.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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