El ex goleador de U de Chile se cansó de las declaraciones del delantero albo, quien acusó persecución tras el castigo por críticas arbitrales.

Javier Correa volvió a jugar por Colo Colo y rápidamente volvió a disparar en los micrófonos. Tras anotar un gol en su regreso a las canchas, luego de ser castigado por dichos contra el arbitraje, el delantero encendió la polémica.

“La vara está distinta, somos Colo Colo y les duele vernos bien. Nos tratan de desestabilizar. No tengo que ser tan sincero yo”, dijo post partido ante O’Higgins, en palabras que sacaron ronchas.

Uno de los que salió al paso fue Mauricio Pinilla, con quien ya ha tenido roces mediáticos el delantero del Cacique. Bajo su tribuna en el programa ESPN360, el ex delantero de U de Chile le dio con todo al argentino.

Pinilla se aburre de Javier Correa y le dice de todo

Mauricio Pinilla no se guardó nada durante su espacio en ESPN Chile y en buen chileno, apeló a Javier Correa diciendo “qué tipo más caldo e’ chancho y con Coca Cola”.

“El tipo tiene poca autocrítica. Cuando se manda una embarrada no es capaz de reconocerla, cuando las reconoce es para que no le tiren más fechitas y después se manda otra más”, lanzó Pinigol.

Ofuscado total al hablar de Javier Correa, el ex goleador de la U siguió con su artillería y dijo que el argentino “es un tipo que vive en otra estratósfera y no es ningún crack tampoco. Hay que ponerle su límite”.

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Así se cierra otro capítulo en la “guerra” de goleadores de Colo Colo y la U de Chile, en vísperas de un Superclásico. Lo cierto es que Javier Correa volvió con todo y sigue su round contra el arbitraje nacional.