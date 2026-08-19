Mientras se especula con la salida del entrenador, los Acereros oficializaron el arribo de un atacante.

Huachipato vive un presente bastante incómodo, con Jaime García colgando como entrenador. En medio de este panorama, oficializaron el arribo de un nuevo jugador.

Los Acereros están en caída libre y suman 7 partidos sin ganar por la Liga de Primera. La situación tiene muy preocupados a sus hinchas y como suele suceder, las críticas apuntan contra el director técnico. No es tranquilo el ambiente en Talcahuano.

El nuevo jugador de Huachipato

Mientras Huachipato vive momentos de incertidumbre por la continuidad o no de Jaime García, un nuevo jugador arriba. Sí, como cuando llegan visitas mientras hay pelea en casa. Pues bien, qué culpa tiene el invitado de lo que sucede en el Estadio CAP.

Se trata de Sergio Núñez, jugador uruguayo de 26 años. Los Acereros lo alcanzaron a contratar antes que cerrara el libro de pases el jueves pasado, pero recién hoy fue anunciado como nuevo futbolista del club para la segunda parte del 2026.

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“¡Bienvenido a casa Sergio! De Uruguay a Talcahuano. Presentamos al nuevo jugador de Huachipato, Sergio ‘Toto’ Núñez. El delantero de 26 años se unirá hoy a nuestra institución. ¡Mucho éxito!”, escribieron en las redes sociales de Huachipato.

El charrúa viene de jugar en Barcelona de Guayaquil, donde registró 14 partidos y 1 gol. De hecho, fue rival de Universidad Católica en Copa Libertadores. También militó en Peñarol, AE Larissas, Cerrito, Cerro Largo y Liverpool, entre otros. Ahora tendrá su primera experiencia en Chile.

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Mientras se resuelve la continuidad de Jaime García, Sergio Núñez intentará acomodar sus cosas en un camarín convulsionado y luchará por ganarse un puesto en el ataque de Huachipato. Los Acereros están en el 11° lugar de la Liga de Primera con 24 puntos.