Barra oficial del equipo publicó furioso comunicado contra los propietarios, en medio de rumores de un adiós del DT por la mala campaña.

Tres meses sin un triunfo y goleado 5-1 ante Palestino. Así se retiró Jaime García de la cancha de La Cisterna, luego de sumar otra derrota al mando de Huchipato, donde la crisis es total.

El DT no habló en conferencia de prensa y crecen los rumores de una salida. Además, trascendió la información de líos económicos del club, donde la barra Los Acereros subió un comunicado contra Hernán Rosenblum (propietario del equipo) y Victoriano Cerda.

“No vamos a permitir que sigan robando… Sabemos que (Jaime) García le está pagando las colaciones de su sueldo a las inferiores, ya que ustedes no son capaces ni de eso, también como no son capaces de pagar las colaciones que le piden a emprendedores acereros”, acusaron.

El panorama de Jaime García y Huachipato

Jaime García no gana en Huachipato en Copa de la Liga desde el 17 de mayo, en el 3-1 vs Unión La Calera. De ahí en más solo sumó una victoria en Copa de la Liga, dos en Copa Chile y el resto solo porrazos.

García vivió una pesadilla en La Cisterna al ser goleado 5-1 por Palestino

En el furioso comunicado de la barra Los Acereros, donde se acusa de que el DT financia las colaciones para las fuerzas básicas, también se criticó a jugadores del plantel con nombre y apellido.

“¿Cuál es su proyecto futbolístico, jugar solo con la cantera hasta pagar la deuda?, o pagarle 5 millones a jugadores como (Luciano) Arriagada que solo vienen a pasear y reírse de nuestra institución o como Nicolás Vargas diciéndole a los viajeros ‘No estoy ni ahí con la barra’”, reclamaron.

Por ahora no hay una voz oficial del equipo respecto a la acusación por los dineros de Jaime García. Eso sí, en redes distintas cuentas han alertado el hecho sobre el gesto del DT con los jugadores.

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El comunicado de la barra acerera: