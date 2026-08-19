Los albos serán prácticamente locales cuando visiten al cuadro Acerero el próximo domingo 6 de septiembre en el Ester Roa Rebolledo.

El Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional recibió un duro mazazo por parte de la autoridad. Pese a que en principio se iba a aceptar la presencia de hinchas albos, al final la Delegación Presidencial Regional Metropolitana fue por otro camino.

Se supone que serían 800 seguidores del Cacique quienes podrán decir presente en el recinto de Ñuñoa. No obstante, esa cifra bajó a cero en las últimas horas luego del último informe entregado por la autoridad.

Por suerte para los albos, la realidad de jugar sin sus hinchas en el estadio se dará solo para esta visita de la U. Para el 6 de septiembre, día en que visitarán a Huachipato, será completamente distinto.

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Colo Colo irá con sus hinchas ante Huachipato en la fecha 22

De acuerdo a lo informado por el periodista Sergio Godoy Acosta, la Delegación Presidencial del Biobío autorizó la presencia de fanáticos albos para el partido ante Huachipato del 6 de septiembre en el Ester Roa.

Para ese compromiso la autoridad regional aprobó un aforo de 25 mil espectadores, casi el 100% de la capacidad del recinto de Avenilla Collao si consideramos que puede recibir poco más de 30 mil hinchas.

Colo Colo será prácticamente en su visita a Huachipato de unas semanas más. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que esta será la cuarta vez en el año que el Cacique visite el Ester Roa. Hace unos meses el equipo de Fernando Ortiz enfrentó en marzo y abril a Deportes Concepción y Universidad de Concepción. Pese a que en un principio se prohibió el ingres de hinchas algos, posteriormente la delegación lo permitió.

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En síntesis