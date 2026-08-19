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Superclásico

Confirmado: no habrá hinchas de Colo Colo ante U. de Chile en el Superclásico en el Nacional

Las autoridades no visaron la presencia de fanáticos albos en el duelo ante el Romántico Viajero.

Por César Vásquez

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Colo Colo no contará con el apoyo de sus seguidores en Ñuñoa.
© PhotosportColo Colo no contará con el apoyo de sus seguidores en Ñuñoa.

La fiesta del Superclásico vuelve a recibir un duro golpe, esto a que debido a la decisión de las autoridades, no habrá hinchas de Colo Colo para el duelo con Universidad de Chile.

Desde hace algunos años se dio la triste tónica de que el duelo más importante del fútbol chileno solo se disputara con seguidores locales, algo que atenta contra el folklore característico de estos encuentros. Si bien se había encendido una luz de esperanza, esta se apagó.

No habrá hinchas de Colo Colo

Hace algún tiempo las autoridades anunciaron que los hinchas visitantes regresarían en los clásicos. La primera vez que se realizaría esto sería en el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo el próximo domingo 23 de agosto, cuando ambos se midan en el Estadio Nacional a las 15:00 horas. Unos 800 albos podrían decir presente.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó el ruido y los rumores de una negativa fueron aumentando con el paso del tiempo. Pese a que desde Macul presionaban por la presencia de sus fanáticos, finalmente toda esta medida sufrió un duro revés.

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De acuerdo a lo informado por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, Colo Colo fue informado de que no podrá contar con sus hinchas en el Estadio Nacional. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana tomó la decisión y se lo hizo saber a los Albos.

De esta manera, el Superclásico solo tendrá a seguidores de Universidad de Chile en Ñuñoa. Una triste realidad que se hizo común en el fútbol nacional, que comenzó por temas de pandemia, pero que se hizo norma por hechos de violencia y la poca voluntad de hacer las cosas bien.

Colo Colo no contará con sus hinchas en Ñuñoa. Imagen: Photosport

Colo Colo no contará con sus hinchas en Ñuñoa. Imagen: Photosport

La última vez que hubo hinchas visitantes en un Superclásico, fue en el empate 0-0 entre Colo Colo y la U en el 2023 en el Estadio Monumental, donde hubo serios incidentes entre seguidores de ambos equipos.

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