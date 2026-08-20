El goleador del Cacique en la campaña 2026 fue compañero y además tuvo como entrenador al DT de Universidad de Chile, algo que puede serle muy útil a Fernando Ortiz para definir ciertos aspectos claves para aquel enfrentamiento de la fecha 20.

Mientras Fernando Gago todavía no sabe si Lucas Assadi podrá ser parte de la formación de Universidad de Chile para la edición 200 del Superclásico ante Colo Colo, en el cuadro albo hay un jugador que compartió en dos momentos de su carrera con el DT azul.

Un centrodelantero que fue compañero de Pintita. Y que después fue dirigido por Gago. Es decir, conoce muy bien lo que el otrora volante central de Boca Juniors y el Real Madrid piensa en cuanto a la idea futbolística. Se trata de Maximiliano Romero, el goleador del cuadro albo en la temporada 2026.

En una entrevista con TNT Sports, el Tigre Romero recordó esa etapa como coequipo y luego pupilo de quien será su rival en el partido más grande del fútbol chileno. “Como compañero lo tuve en Vélez”, rememoró el centrodelantero, quien llegó a los albos desde Argentinos Juniors a préstamo.

Fernando Gago en acción en Vélez Sarsfield, donde jugó con el Tigre Romero. (Amilcar Orfali/Getty Images).

“Después me tocó tenerlo como técnico en Racing. Me llamó para ir, hablamos y se pudo concretar. Por cuestiones de la vida se terminó yendo por malos resultados“, recapituló Romero en esa conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

Maximiliano Romero enfrenta la marca de Bernardo Cerezo en un duelo entre Racing vs Ñublense por la Copa Libertadores. (Marcelo Endelli / Getty Images).

Evidentemente, el exjugador del PSV Eindhoven podría servirle de mucho aporte a Fernando Ortiz para anticipar ciertos aspectos que el Romántico Viajero vaya a utilizar. Una suerte de decodificador. “Es una excelente persona. Lo disfruté, tiene una mentalidad destacable. Eso es lo que hace a un jugador destacado”, dijo Romero.

Maximiliano Romero celebra el gol que le anotó a Unión La Calera. (Andrés Piña/Photosport).

ver también Es el goleador de Colo Colo en 2026: Maxi Romero insiste en su deseo de extender su estadía en Macul

Maxi Romero, el espía que Colo Colo tiene para Gago en el Superclásico

Maximiliano Romero seguramente tiene el conocimiento para saber qué cuestiones les pide Fernando Gago a ciertos jugadores, algo útil para Colo Colo en los días previos al Superclásico. Con Pintita como DT, el Tigre jugó 57 partidos oficiales.

Anotó 10 goles y regaló seis asistencias en la Academia. “Es muy exigente como técnico”, manifestó Romero, quien en su carrera logró ser transferido por 10 millones de euros a uno de los clubes más grandes de Países Bajos. Y evidentemente sabe de varias facetas tácticas preferidas por Gago.

Maximiliano Romero conoció como DT a Gago en Racing Club. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Hay muchos aspectos que le molestan de un jugador, en el tema de la mentalidad, peso y pliegues. Es lo que le apunta siempre al futbolista”, dijo Maxi Romero en TNT Sports. Aunque no dio ninguna luz de lo que podría querer hacer el Bulla frente al Cacique, seguramente sí lo hará con el Tano Ortiz.

ver también Ni Vidal ni Román: Lautaro Pastrán aparece como la gran sorpresa de Colo Colo ante U de Chile

¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.