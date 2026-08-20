¿Merecido? Colo Colo renueva hasta 2027 el contrato de uno de sus grandes nombres

Tras ser titular en el reciente duelo hasta O'Higgins, uno que podría estar fuera en el Superclásico abrochó la extensión de vínculo.

Colo Colo vive días movidos en la previa del Superclásico 2000 ante U de Chile. El Cacique espera por el XI en el partido clave rumbo al título, mientras uno de sus titulares recibió una buena noticia.

“Tomás Alarcón renueva por todo el 2027 en Colo-Colo. El volante cumplió la cuota de partidos y minutos en cancha que estipulaba el contrato”, reportó el periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN.

El canterano de O’Higgins llegó a la cuota tras jugar los 90 minutos el domingo pasado, justamente ante el Capo de Provincia. Tras arribar el 2025 al equipo, el volante seguirá vistiendo de albo.

Los números del renovado en Colo Colo y la alerta ante la U

El jugador Tomás Alarcón renovó en Colo Colo por todo el 2027, tras activarse la cláusula por minutos jugados. El volante viene jugando habitualmente este año, aunque habría novedades con su inclusión en el Superclásico.

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Según informó Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, en los equipos previos que paró Fernando Ortiz preparando el partido, Alarcón no fue incluido en el XI. Ahora habrá que esperar las últimas prácticas para la decisión final.

Tomás Alarcón lleva dos goles este año jugando por los albos. Anotó en el 3-1 ante Concepción por Copa de la Liga, mientras su otro tanto fue frente a Deportes Recoleta, en Copa Chile.

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El nacido en O’Higgins registra, además, pasos por el fútbol europeo previo a Colo Colo. Ahí defendió al Cádiz, Zaragoza y el Cartagena, todos elencos del fútbol de España.