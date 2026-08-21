Maximiliano Romero asegura que el joven portero de Colo Colo "ha respondido" en el puesto y destaca sus virtudes. También alabó a los nuevos refuerzos.

Mucho se ha discutido sobre la titularidad de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo, debido a que el joven meta ha tenido responsabilidad en algunos goles que le han hecho a los albos.

En medio de esa polémica, recibe un respaldo gigantesco por parte del plantel del Cacique. Un experimentado como Maximiliano Romero habló públicamente del golero.

Fue en una entrevista con TNT Sports donde el delantero argentino señaló que no debe estar en tela de juicio. “Para mi gusto, estuvo a la altura”, indicó sobre Maureira.

Además destacó que cuando Colo Colo lo ha necesitado, respondió de manera positiva para salvar al equipos. “Nos sacó de momentos de aprieto”; destacó.

Maxi Romero destaca lo que ha hecho Gabriel Maureira en Colo Colo

Romero destaca a los refuerzos de Colo Colo

Maxi Romero estaba para ganarse el premio a mejor compañero, pues señaló que tanto Vozinha como Iván Román son jugadores que han entrado bien en el vestuario.

Del ex zaguero de Palestino destacó que “es bravo, me gusta mucho cómo juega”, además de definirlo como “una muy buena incorporación”.

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En tanto de Vozinha, el meta que llegó con mucha fanfarria al Monumental, indicó que es un fichaje de calidad. “En el arco es muy bueno, muy bueno, aporta esa experiencia”, sostuvo.

Finalmente, asegura que los 10 puntos de ventaja que le sacan a la U “te pueden jugar en contra, te puedes relajar. Nosotros estamos enfocados en nosotros, en seguir sumando y poder clasificar a copas el año que viene”.