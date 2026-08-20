Uno de los goleadores del equipo reveló divertida anécdota de cómo ha sido la adaptación del golero. Valoró su experiencia para el plantel.

Vozinha asoma como citado para el Superclásico de este domingo, en lo que podría ser su primer gran paso para acercarse a la titularidad de Colo Colo. El golero llegó hace más de dos semanas y poco a poco se acomoda al club.

Es ahí donde la adaptación ha sido un tema y tras el viral video donde Javier Correa le daba la bienvenida ofreciéndole ayuda, otro compañero salió al paso. Maxi Romero comentó cómo ha sido el día a día con el meta de Cabo Verde.

“Es un poco diferente porque no habla español, pero sí habla bien. Por ahí algunas cosas o chistes no entiende, pero es buena persona, cuando entra al entrenamiento es destacable”, dijo el goleador a Pelota Parada, de TNT Sports.

Romero destaca la experiencia de Vozinha

Junto con revelar detalles de la interna de Colo Colo con la llegada de Vozinha, Maximiliano Romero llegó de elogios la figura del arquero. El ex O’Higgins rescata la importancia de un experimentado más en el plantel.

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“Es lo que necesita el equipo, más experiencia por cosas que pueden llegar a pasar en el partido, donde un experimentado puede dar indicaciones y hoy no las tenemos”, dijo el Tigre.

Además, por lo mostrado en entrenamientos también destaca el golero. Así lo dejó en claro Romero, apuntando a que “en el arco es muy bueno, hicimos definiciones y hay pelotas que ataja muy bien”.

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Vozinha apunta a estar dentro de los citados por Fernando Ortiz este domingo, en el Superclásico ante U de Chile. Eso sí, todo indica que no será titular, aunque sí podría estar en Copa Chile, ante Unión Española.