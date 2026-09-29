Al Rey no le gustó para nada el triple cambio que el DT interino de Chile hizo en el minuto 70 del partido, que entonces estaba igualado 2-2. Pero los estadounidenses firmaron dos tantos más al cabo de esas modificaciones.

Arturo Vidal quedó con un sabor un poco más agradable por lo mostrado por Chile en la derrota frente a Estados Unidos, pero en un momento del partido se puso muy amargado por la gestión que tuvo Nicolás Córdova. Precisamente en el minuto 70.

En ese instante, Córdova hizo tres cambios en la misma tanda: Rodrigo Echeverría reemplazó a Víctor Felipe Méndez, Marcelo Morales ingresó por Diego Ulloa y Vicente Pizarro sustituyó a Felipe Loyola. “Era el momento de poder ir a buscar el triunfo”, dijo Vidal en un react que hizo en el YouTube de Mega.

“¿Qué vamos a defender el empate? Tenemos que ir a buscar ganar y otras cosas: ser de nuevo protagonista en un partido. Echeverría defiende mucho, pero no lo necesitamos en este momento. Era para gente que empiece a tocar, Estados Unidos se está desesperando”, analizó el capitán de Colo Colo.

Nicolás Córdova tuvo otra derrota en la gira por Norteamérica. (Jeff Lee/Photosport).

Sí, casi inmediatamente después del triunfo albo ante Deportes Puerto Montt, el Rey se puso en la faceta de streamer. “Hubiese metido al Vicho, pero no a Echeverría. Seremos más agresivos en la marca, pero perderemos un poco el juego y nos meteremos más atrás”, manifestó Vidal.

“No quería eso, te pueden hacer daño al defender más atrás contra estos. Lo estoy diciendo. Justo lo dije”, dijo el King. Cuando terminó esa idea, Lawrence Vigouroux salvó el 3-2 en un achique rápido y muy bueno. Pero en el córner posterior, cayó el tercer tanto estadounidense.

Y se lanzó con más. “Eso es lo que pienso: si el equipo ya agarró la forma y está igualado, en un cambio tienes que subir el nivel y hagas sentir que lo vas a buscar. Si pones a un jugador bueno defensivamente, al equipo le das el mensaje de que se tire para atrás solo. Por eso los cambios son muy importantes”, apuntó Arturo Vidal.

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Vidal reprocha a Córdova por sus cambios en Chile vs Estados Unidos

A Arturo Vidal no le gustó para nada la gestión de partido que hizo Nicolás Córdova en la caída de la Roja frente a Estados Unidos. “Es cierto que entran 11, pero los cambios son fundamentales. Porque son los que te dicen qué quiere el entrenador y qué necesita el equipo”, expuso el exjugador del Bayern Múnich de Alemania y la Juventus de Italia.

“Si pones gente a defender, vamos a cuidar el resultado. Pero si pones un volante o un delantero para hacer daño, es un mensaje de ir para adelante a buscar el triunfo. Por eso los cambios son muy importantes”, agregó Vidal, quien incluso recordó el Mundial 2026.

Arturo Vidal destruyó una vez más la dirección técnica de Córdova. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Precisamente el duelo que Argentina ganó en la semifinal. “Los jugadores de Inglaterra dijeron después del partido que no entendían qué pasaba, pero cada vez estaban más atrás. Fueron mensajes que les mandó el entrenador de defender y defender”, explicó Vidal sobre lo hecho por el DT alemán Thomas Tuchel.

“Argentina cuando se dio cuenta, chao para la casa. En los amistosos no es obligación hacer cambios. Puedes probar, pero si el sistema está funcionando, es lo que se busca. Después tienes otros partidos, pero aprovecha este donde el equipo se está viendo mucho mejor. Volvimos a caer de nuevo”, insistió Arturo Vidal.

Nicolás Córdova mira a Felipe Faúndez, quien fue sustituido por Francisco Salinas. (Jeff Lee/Photosport).

Y sentenció con ese 3-2 que hizo Chris Richards ante la pasividad de Paulo Díaz, quien ni siquiera saltó a marcar al zaguero del Crystal Palace. “Ahora viene la desesperación nuestra y los gringos tocarán en su campo y nos pillarán corriendo para atrás. Con el gol se volvieron a acomodar”, cerró Vidal.

Revisa el compacto de la derrota de Chile vs Estados Unidos