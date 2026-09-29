Esta jornada será revisada la situación de las bengalas y el suspendido partido, donde el reglamento es claro y advierte a los azules.

Universidad de Chile estará alerta a la jornada del Tribunal de Disciplina, donde se revisará la polémica llave ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en particular el suspendido duelo en Viña del Mar.

Luego de un lapidario informe del árbitro Piero Maza, quien apuntó a ambas parcialidades por el lanzamiento de fuegos artificiales, se esperan castigos en las instituciones.

Una situación que alarma a los hinchas de la U, porque, según el reglamento, los azules podrían jugar hasta cinco fechas sin público, lo que, si llegan hasta la final, los dejaría sin sus hinchas en el torneo.

El informe de Piero Maza fue lapidario con los hinchas de la U. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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La U y Everton alertas con el Tribunal

Fue el diario El Mercurio quienes destacaron los posibles castigo que pueden afectar a Universidad de Chile, que debe analizar durante esta jornada el Tribunal de Disciplina.

“¿Qué dicen las normas sobre las sanciones? El Código de Penalidades faculta al tribunal a imponer a cada club entre una y cinco fechas sin público“, explican en su información.

“Lo que en el caso de la U podría implicar que sus hinchas no puedan ingresar a los duelos restantes de Copa Chile si los azules siguen avanzando. Además, establece una multa de hasta 500 UTM (cerca de $35 millones)“, explican.

Esto también puede afectar a Everton, pero además a las polémicas declaraciones de Diego Oyarzún y el técnico ruletero, Walter “Tino” Ribonetto, quien también encendió sus dichos.

“Si existe denuncia del directorio o bien el tribunal actúa de oficio y se comprueba que hubo ofensas, el jugador arriesga entre una y diez fechas de suspensión“, finalizaron.