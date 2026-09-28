El Tribunal de Disciplina revisará este martes el escrito del árbitro Piero Maza, donde ambos clubes arriesgan duros castigos.

La llave de Universidad de Chile ante Everton ahora se seguirá jugando en el Tribunal de Disciplina, más allá de que dentro de la cancha los azules consiguieron el paso a los cuartos de final de la Copa Chile.

Esto, porque esta jornada se conoció el informe del árbitro Piero Maza, el que será revisado en la jornada del martes por el Tribunal de Disciplina para entregar los respectivos castigos.

El juez alerta que desde un inicio hubo fuegos artificiales desde la barra local, a la salida a la cancha, aunque lo más grave comenzó en el minuto 82 con las bengalas en la parcialidad azul.

En el documento alerta que “se encienden innumerables bengalas, además del lanzamiento de pirotecnia”, además que “se lanza una bengala que cae en el campo de juego, a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alán Sandoval”, lo que puede ser determinante.

Algunas bengalas dieron en el público en Sausalito. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Mira el detalle del informe:

Al ingreso al campo de juego, durante la ceremonia de Fair Play correspondiente al protocolo de inicio, desde la galería donde se ubica la hinchada de Everton se lanza una cantidad indeterminada de fuegos artificiales.

En el minuto 82:10, en el sector de la hinchada visitante, se encienden innumerables bengalas, además del lanzamiento de pirotecnia. En el minuto 82:40, desde la galería donde se ubica el público de Universidad de Chile, se lanza una bengala que cae en el campo de juego, a escasos centímetros del jugador Maximiliano Guerrero y del árbitro asistente Alán Sandoval.

Posteriormente, se encienden innumerables bengalas en el sector de la hinchada visitante y, a su vez, caen al menos seis bengalas más en el campo de juego, además de otros artificios que son lanzados al aire.

Ante esta situación, y considerando el riesgo que estos hechos implicaban para la integridad de los participantes y para el normal desarrollo del partido, se realiza una interrupción momentánea del encuentro, retirándose el cuerpo arbitral y ambos equipos a una zona segura (camarines).

A raíz de lo ocurrido, se reúne un Comité de Crisis, integrado por representantes de la ANFP, los clubes, Carabineros, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de analizar la posibilidad de reanudar el partido, siempre que existieran las garantías de seguridad necesarias para ello.

Posteriormente, por indicación de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, y sobre la base de los antecedentes entregados por Carabineros, se determina la suspensión definitiva del partido, debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para su reanudación y normal desarrollo.