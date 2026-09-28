Delantero azul pegó de vuelta tras los incendiarios dichos de Diego Oyarzún, el capitán ruletero, quien estalló tras la eliminación en Copa Chile.

Sigue la polémica con U de Chile y el equipo de Everton, tras la decisión de la ANFP y la Federación de jugar los minutos restantes de la ida en el Estadio Nacional. Horas más tarde, la revancha se jugó en el mismo escenario y los azules avanzaron en Copa Chile.

Fue el capitán ruletero, Diego Oyarzún, quien estalló por lo ocurrido y no se guardó nada. “Saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergozoso para el fútbol nacional”, dijo post pitazo final.

Tras cartón, Ignacio Vásquez tomó la palabra y respondió sin tapujos en la U. El joven delantero dijo que “podemos manejar lo que tenemos controlar, como entrenar y jugar. El partido se decidió en cancha, creo que fuimos justos ganadores”.

Así enfrentó U de Chile la polémica “jornada doble”

Ignacio Vásquez desclasificó la interna de U de Chile a la hora de jugar los minutos restantes ante Everton, para minutos después salir a la cancha a enfrentar la revancha. El delantero azul insistió en su tesis de que fueron justos vencedores.

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“Nos tiramos en unas colchonetas, nos tenían una merienda para recargar energía y compartimos un rato para hacer la hora hasta que nos tocó el calentamiento”, reveló el jugador.

Finalmente, el Nacho Vásquez enterró la polémica sobre cómo se desarrolló la llave ante Everton. El jugador de la U dijo que el rival tuvo méritos, pero los azules merecieron avanzar en Copa Chile.

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“Era importante la clasificación. Sufrimos al final porque ellos también proponían, tocó hacerlo así y nos tuvimos que adaptar… Perdimos algunas ocasiones para liquidar, pero contentos por avanzar”, cerró.