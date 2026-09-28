El partido más especial que vivirá Aníbal Mosa como máximo controlador de Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro tendrá el corazón un tanto dividido de cara a la serie con Deportes Puerto Montt en la Copa Chile.

Colo Colo cambió completamente de rumbo en abril de 2026, puesto que ya no existen dos bloques en al directorio de Blanco y Negro, porque ahora el control del club lo asumió Aníbal Mosa.

El empresario sirio a través de una OPA (oferta pública de acciones), adquirió los papeles que le pertenecían al sector Vial-Ruiz Tagle, y de esa forma tiene 7 cupos de los 9 que compone el directorio de ByN (los dos restantes son del Club Social y Deportivo Colo Colo).

Mosa es amo y señor del Monumental, y este martes vivirá el partido más especial desde que controla al club de sus amores, puesto que se enfrentará al otro equipo que está en su corazón: Deportes Puerto Montt.

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Los vínculos de Aníbal Mosa con Deportes Puerto Montt

Aníbal Mosa nació en Qamishli, Siria, pero a muy temprana edad llegó a Chile junto a su familia y se asentaron en Osorno. Con el pasar del tiempo se mudó a Puerto Montt, donde construyó un verdadero imperio comercial.

El comerciante ha estado ligado desde hace años con el conjunto salmonero, de hecho, en 2007 intentó adquirir el club, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y tras ello se decantó por invertir en Blanco y Negro.

La familia Mosa ha estado vinculada directamente con Deportes Puerto Montt, de hecho el Grupo Pasmar, propiedad del mandamás albo, fue patrocinador del elenco austral en 2024.

Aníbal Mosa vivirá un especial partido contra Puerto Montt. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Pero eso no es todo. Puerto Montt logró el ascenso a Primera B a finales de 2025 y el por entonces entrenador del club Jaime Vera, reconoció que Aníbal Mosa participó en la negociación que lo llevó a dirigir el club.

A pesar de todos los datos mencionados, Aníbal Mosa ha declarado que no tiene una participación profunda en Deportes Puerto Montt, ya que su foco está en Colo Colo, mediante Blanco y Negro.

Aníbal Mosa vivirá un partido especial con Colo Colo y muy posiblemente vea la serie con su clásico gorro de lana comprado en la feria de Angelmó.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt por la Copa Chile?

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Chinquihue.