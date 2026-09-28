Fernando Gago se lanza con todo tras el papelón de la U con Everton en la Copa Chile: “No es normal”

El entrenador del cuadro azul también se quejó por la decisión de jugar dos veces este domingo en el Nacional.

Un papelón histórico se vivió este domingo en el estadio Nacional, donde se tuvieron que jugar “dos partidos” por decisión de la Federación de Fútbol de Chile, tras los incidentes del pasado jueves en el choque entre Everton y Universidad de Chile por la Copa Chile.

Los 7 minutos que restaban del duelo de ida por los octavos de final, que no se pudieron jugar por los incidentes que protagonizó la barra de la U, se completaron este domingo en el Nacional, horas antes del partido de revancha.

La insólita situación fue criticada fuertemente en Everton, ya que se sintieron perjudicados, sin embargo, desde el cuadro azul también se quejaron y el entrenador Fernando Gago no se quedó en silencio.

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Fernando Gago critica decisión de jugar dos veces con Everton

El estratega del cuadro laico indicó que lo decidido por los dirigentes no tiene lógica alguna y que los principales afectados fueron los futbolistas.

“Acá hay que hacer muy claro. El día de hoy fue atípico, es un día que no es normal para un futbolista“, dijo en primera instancia el argentino.

“Hay que entenderlo también desde el lado del futbolista, que tuvo que jugar, entrar en calor, volver a enfriarse y volver a jugar. Que no quiere decir que no lo puedan hacer, pero no están acostumbrados. Fue atípico en todo, desde la alimentación hasta desde la hidratación”, agregó Pintita.

Fernando Gago se quejó por la decisión de jugar dos veces ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Sobre el primer “partido”, contó que “tratamos de darle todas las herramientas a los chicos para que puedan estar bien. Los primeros ocho minutos sabíamos que era un partido que queríamos tener dos o tres acciones ofensivas, que las logramos y la pudimos tener”.

Universidad de Chile clasificó en medio de la polémica a los cuartos de final de la Copa Chile, donde se medirá con Deportes Antofagasta.

En síntesis

Fernando Gago criticó la decisión de jugar 7 minutos pendientes antes del duelo de revancha.

criticó la decisión de jugar antes del duelo de revancha. Universidad de Chile clasificó a cuartos de final de la Copa Chile tras el polémico duelo.

clasificó a de la tras el polémico duelo. El cuadro azul enfrentará a Deportes Antofagasta en la siguiente fase del torneo.