La gran campaña de Concepción se ha visto acompañada por la alta presencia de sus hinchas en las tribunas del Ester Roa.

Deportes Concepción no solamente cumple una buena campaña deportiva, sino que demuestra su popularidad al instalarse entre los equipos con mayor convocatoria del fútbol chileno durante la temporada 2026.

El León de Collao registra 113.656 espectadores en el Estadio Ester Roa Rebolledo durante sus partidos de local en el torneo, cifra que lo ubica en el cuarto lugar del ranking nacional informado y como el club de regiones con mayor asistencia entre las instituciones consideradas en el registro.

Se trata de una temporada marcada por el regreso de Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol nacional y por la presencia constante de su hinchada en las tribunas del principal recinto deportivo de la Región del Biobío.

El ranking es encabezado por Colo Colo, con 368.839 espectadores, seguido por Universidad de Chile, con 300.195, y Universidad Católica, con 169.514. Deportes Concepción aparece en el cuarto lugar con 113.656 asistentes, seguido por Rangers de Talca, con 90.519, y Coquimbo Unido, con 68.863.

Concepción congrega mucho público en el Ester Roa de Concepción

La fidelidad del público de Concepción

Los registros de asistencia muestran una importante presencia de público durante los distintos compromisos disputados por Deportes Concepción como local.

Entre los encuentros con mayor convocatoria destaca el partido frente a Colo Colo, correspondiente a la octava fecha, que reunió a 14.709 espectadores en el Estadio Ester Roa Rebolledo. También sobresalen los encuentros ante Ñublense, con 12.101 asistentes; Universidad Católica, con 11.261; Universidad de Concepción, con 11.014; y Coquimbo Unido, con 10.524.

La convocatoria registrada por partido es la siguiente:

Fecha 04: Deportes Concepción vs. Cobresal – 9.747 espectadores.

Fecha 06: Deportes Concepción vs. Ñublense – 12.101 espectadores.

Fecha 08: Deportes Concepción vs. Colo Colo – 14.709 espectadores.

Fecha 10: Deportes Concepción vs. Deportes La Serena – 5.921 espectadores.

Fecha 12: Deportes Concepción vs. Everton – 6.746 espectadores.

Fecha 13: Deportes Concepción vs. Huachipato – 9.777 espectadores.

Fecha 15: Deportes Concepción vs. Deportes Limache – 7.501 espectadores.

Fecha 16: Deportes Concepción vs. O’Higgins – 4.232 espectadores.

Fecha 17: Deportes Concepción vs. Universidad Católica – 11.261 espectadores.

Fecha 18: Deportes Concepción vs. U. de Concepción – 11.014 espectadores.

Fecha 20: Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido – 10.524 espectadores.

Fecha 22: Deportes Concepción vs. Audax Italiano – 10.123 espectadores.

La asistencia acumulada refleja una constante presencia de la hinchada lila en el Ester Roa Rebolledo, con más de 110 mil personas registradas en los partidos considerados para este recuento.

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El regreso a Primera División ha permitido además recuperar encuentros de alta convocatoria en Concepción, incluyendo clásicos regionales y partidos frente a algunos de los clubes con mayor arrastre del fútbol chileno.

Para Deportes Concepción, las cifras de asistencia representan también una expresión del vínculo que mantiene el club con sus hinchas y del acompañamiento recibido durante una temporada especial para la institución, marcada por su retorno a la máxima categoría