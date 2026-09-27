El entrenador de los Cruzados no quedó disconforme por lo mostrado en la revancha ante La Calera, pero marcó las dificultades que han tenido durante este tortuoso 2026 con una frase elocuente.

Daniel Garnero cree que Universidad Católica no mostró un mal nivel en la derrota sufrida por penales ante Unión La Calera, que ganó su boleto a los cuartos de final de la Copa Chile. A pesar de que los Cruzados definieron la serie en el Claro Arena, quedaron en el camino.

“Hacer un análisis después de una eliminación es medio complejo. El partido no fue malo, quizá fue el mejor de los últimos. Nos faltó en el primer tiempo ese ante último toque. En el segundo mejoramos, generamos situaciones claras y nos faltó la definición”, analizó el entrenador argentino.

Agregó que “en el fútbol cuando no concretas, es muy difícil ganar. Y en los penales pueden pasar estas cosas. La evaluación no es buena. De los objetivos que nos propusimos, por ahora no pudimos lograr ninguno. El análisis no es favorable para nada”.

Daniel Garnero durante la revancha que la UC perdió por penales vs La Calera. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, Garnero trató de explicar los porqués que llevaron a la UC a vivir un segundo semestre tan difícil. “Se dieron situaciones en momentos definitorios de distintos torneos donde hubo distintas dificultades. A nivel de objetivos, quedamos muy lejos de lograr alguno”, manifestó el ex DT de Olimpia, Libertad y la selección de Paraguay.

“Logramos altas intensidades y buenos rendimientos durante un período importante. En ese pequeño receso hubo poco tiempo para hacer una base física. Después de eso no logramos recuperar los niveles ni las intensidades individuales. Eso afectó mucho lo colectivo. Estamos en esa lucha”, dijo también el otrora enganche de los Cruzados, donde jugó la temporada 1996.

Fernando Zuqui reaccionó así tras un remate que se fue muy cerca del pórtico defendido por Nicolás Avellaneda. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tuvo más. “No sostuvimos los niveles, decaímos desde lo individual y fue colectivo. Se hizo general, fue contagioso. De los últimos juegos creo que el que más controlamos y generamos ocasiones claras, pero no pudimos ganar. En el campeonato local venimos de ganar cuatro partidos seguidos, estamos segundos”, manifestó Garnero.

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Garnero aborda la mala suerte tras la dura eliminación de Católica en la Copa Chile

Eso sí, para Daniel Garnero también hubo infortunios en el partido que marcó la eliminación de la Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Chile. Sobre todo por el segundo tiempo. “El equipo propuso en todo momento, nos costó de entrada agarrar la pelota”, apuntó el estratego.

“Cuando logramos hacerlo, tuvimos muchas aproximaciones. Tiramos centros y lo tirábamos mal. Dos errores nuestros generaron situaciones del rival. En una pelota parada fue la otra ocasión. En el segundo tiempo, nosotros tuvimos situaciones claras”, agregó Garnero.

Cristián Cuevas tuvo una salvada providencial cuando parecía gol inevitable de los Cementeros. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Fue ahí que aludió a la suerte. “Pero cuando las cosas no están bien el rebote no queda favorable, pega en el palo y se va. Cuando van bien, pega en el palo y entra. Hicimos un buen juego, no logramos el resultado para pasar a la siguiente fase y nos vamos con mucha tristeza”, dijo el DT.

Se refería a ese remate de Diego Corral que tapó muy bien Nicolás Avellaneda, quien dejó el rebote a disposición de Martín Gómez. Pero el Pesadilla estrelló la pelota en el poste. “Estamos lejos de algún objetivo, aunque el de Copa Libertadores es muy importante y dependemos de nosotros”, manifestó el trasandino.

Garnero no quedó del todo disconforme por lo mostrado por la UC en la revancha ante La Calera. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tenemos muchas bajas, pero hicimos un buen juego. Podemos hacerlo mejor y confiamos en elevar esos niveles individuales que nos den más seguridad, confianza y posibilidades de terminar las jugadas, como lo hicimos en varios momentos del torneo”, cerró Daniel Garnero, quien ahora sólo piensa en el desenlace liguero.

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