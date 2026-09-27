Prince Owusu, el artillero y capitán del equipo donde llegó el tocopillano, quedó encantado con las condiciones futbolística de AS10 y se animó a hacer una osada premonición.

El CF Montréal consiguió una victoria ante el Cincinnati FC con Alexis Sánchez en la cancha durante 90 minutos, pero todos los flashes se fueron con el goleador del equipo en la temporada: el portentoso atacante de 29 años anotó un doblete en el partido.

Y claramente fue la figura del encuentro. A pesar de eso, el delantero ghanés dejó conceptos muy elogiosos para la figura del tocopillano. Sánchez aprovechó la gran cantidad de convocados que tuvo su equipo para esta fecha FIFA y se ganó la titularidad.

Al parecer, su talento tiene deslumbrado a Owusu. “Nuestra conexión mejora cada vez más. Hablamos mucho, tanto en los entrenamientos como fuera de la cancha”, afirmó el exjugador del Toronto FC, quien llegó en enero de 2025 al CF Montréal a cambio de 245 mil euros.

Prince Owusu celebra uno de los goles que marcó al FC Cincinnati. (Tim Austen/Getty Images).

“Si él te encuentra, quedas lanzado de cara al arco y al arquero. Así que para mí, esto va a ir mejorando partido a partido”, manifestó el ghanés alemán, quien llegó a 15 conquistas ligueras al cabo de 25 partidos disputados esta campaña. Y ya valora mucho la exquisita calidad técnica de AS10.

Prince Owusu, el goleador del CF Montréal que se derrite por Alexis Sánchez: “Marcaremos mucho”

Prince Owusu anticipó los beneficios que puede traerle a él, en su calidad de goleador del CF Montréal, el alza en el rendimiento de Alexis Sánchez. Sabe que todavía el máximo goleador histórico de la selección chilena no está en su mejor forma futbolística.

“Cuando él encuentre su ritmo y nosotros afiancemos esa conexión, creo que vamos a divertirnos mucho”, aseguró Owusu, quien en todas las competencias que ha disputado con el CF Montréal este 2026 suma 20 conquistas. Y espera que sean más.

Alexis Sánchez en acción ante el FC Cincinnati. (Tim Austen/Getty Images).

De hecho, se animó a aventurarse con una predicción. “También vamos a marcar muchos goles en el futuro”, sentenció Owusu, el centrodelantero de metro 90 centímetros que comparte camarín con Sánchez y con el portero chileno Thomas Gillier.

Por otro lado, el director técnico del equipo también habló con satisfacción de lo hecho por sus pupilos. “Todos nuestros extremos están concentrados con sus selecciones. Tuvimos que adaptarnos a los jugadores que teníamos disponibles”, manifestó el francés Phillippe Eullaffroy sobre los nueve convocados que tuvo de bajas.

Phillippe Eullaffroy tuvo un motivo de alegría con Alexis Sánchez en el terreno de juego. (Tim Austen/Getty Images).

Eso lo llevó a un cambio de esquema en el que Sánchez apareció como titular. “Parecía ser la mejor opción. En líneas generales, manejamos bien el ritmo del partido”, sentenció Eulaffroy, quien ahora debe preparar un clásico canadiense: el 10 de octubre, el Toronto FC recibirá al CF Montréal por la Major League Soccer.

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