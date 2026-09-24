Pronósticos Colo Colo vs Audax Italiano: el Albo es favorito para pasar a cuartos de final de Copa Chile

Pronósticos: Colo Colo vs Audax Italiano
Este viernes 25 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile. En la ida, el marcador no sufrió modificaciones y el 0-0 se mantuvo hasta el pitazo final.
El Cacique es amplio favorito para quedarse con el triunfo y avanzar a los cuartos de final, ya que lleva 11 partidos sin perder como local entre todas las competencias. El conjunto itálico buscará repetir lo conseguido el año pasado, cuando superó como visitante al Albo por 2-1. Esa es la única victoria del Tano en sus últimas 13 visitas a este rival.
En la previa de este partido, nuestro analista te entrega los mejores pronósticos de Colo Colo vs Audax Italiano, para que tengas en cuenta antes de apostar.
Colo Colo, el gran favorito para meterse en cuartos
Colo Colo mantiene un invicto de 14 partidos en el Campeonato Nacional. Como local, suma 11 presentaciones sin derrotas entre todas las competencias, con ocho triunfos y tres empates. En cada una de esas victorias, marcó al menos dos goles.
Además, en tres de sus últimos cuatro partidos como local ante Audax Italiano, consiguió el triunfo y anotó dos o más tantos.
Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 – 1.90 en bet365
Una histórica tendencia entre Albos e Itálicos
En seis de las últimas siete actuaciones del Cacique como local, ambos equipos anotaron.
La tendencia también se repitió en cinco de las ocho salidas más recientes de los Itálicos, donde marcaron los dos conjuntos.
Además, en las últimas seis visitas del Tano al Albo, ambos elencos convirtieron al menos una vez.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365
El Cacique golpea temprano en la Copa Chile
El Cacique buscará adueñarse del encuentro desde el primer minuto, algo habitual a lo largo de la temporada. De hecho, en sus tres presentaciones en el Estadio Monumental por la Copa Chile, el Albo anotó al menos un gol durante los primeros 45 minutos.
Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.61 en bet365
Cuotas: Colo Colo vs Audax Italiano
En un partido donde Colo Colo llega con una larga racha sin perder como local, también es importante conocer la plataforma en la que realizarás tus jugadas. Nuestra guía sobre si bet365 es confiable reúne información sobre su trayectoria, seguridad, métodos de pago y otros aspectos relevantes para evaluar el servicio.
Historial de Colo Colo vs Audax Italiano: últimos partidos
- Audax Italiano 0-0 Colo Colo (Copa Chile 2026)
- Colo Colo 5-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2026)
- Audax Italiano 0-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2026)
- Colo Colo 1-2 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Colo Colo 2-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)