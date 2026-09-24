Pronósticos Colo Colo vs Audax Italiano: el Albo es favorito para pasar a cuartos de final de Copa Chile

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en Colo Colo vs Audax Italiano, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 Colo Colo suma 14 partidos invicto y 11 presentaciones locales sin perder, con ocho triunfos. Además, ganó tres de sus últimas cuatro como local ante Audax, siempre marcando al menos dos goles. bet365 1.90 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ambos equipos anotaron en seis de las últimas siete presentaciones del Cacique como local y en cinco de las ocho recientes salidas de Audax. Además, ocurrió en sus seis visitas anteriores al Monumental. bet365 1.80 Pronóstico Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 Colo Colo suele comenzar con intensidad y marcó en los primeros 45 minutos en sus tres presentaciones como local por Copa Chile, una tendencia que buscará repetir ante Audax Italiano. bet365 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 25 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile. En la ida, el marcador no sufrió modificaciones y el 0-0 se mantuvo hasta el pitazo final.

El Cacique es amplio favorito para quedarse con el triunfo y avanzar a los cuartos de final, ya que lleva 11 partidos sin perder como local entre todas las competencias. El conjunto itálico buscará repetir lo conseguido el año pasado, cuando superó como visitante al Albo por 2-1. Esa es la única victoria del Tano en sus últimas 13 visitas a este rival.

En la previa de este partido, nuestro analista te entrega los mejores pronósticos de Colo Colo vs Audax Italiano, para que tengas en cuenta antes de apostar.

Colo Colo, el gran favorito para meterse en cuartos

Colo Colo mantiene un invicto de 14 partidos en el Campeonato Nacional. Como local, suma 11 presentaciones sin derrotas entre todas las competencias, con ocho triunfos y tres empates. En cada una de esas victorias, marcó al menos dos goles.

Además, en tres de sus últimos cuatro partidos como local ante Audax Italiano, consiguió el triunfo y anotó dos o más tantos.

Resultado final: Colo Colo + Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 – 1.90 en bet365

Una histórica tendencia entre Albos e Itálicos

En seis de las últimas siete actuaciones del Cacique como local, ambos equipos anotaron.

La tendencia también se repitió en cinco de las ocho salidas más recientes de los Itálicos, donde marcaron los dos conjuntos.

Además, en las últimas seis visitas del Tano al Albo, ambos elencos convirtieron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

El Cacique golpea temprano en la Copa Chile

El Cacique buscará adueñarse del encuentro desde el primer minuto, algo habitual a lo largo de la temporada. De hecho, en sus tres presentaciones en el Estadio Monumental por la Copa Chile, el Albo anotó al menos un gol durante los primeros 45 minutos.

Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.61 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Colo Colo 1.55 bet365 Empate 3.90 bet365 Audax Italiano 4.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En un partido donde Colo Colo llega con una larga racha sin perder como local, también es importante conocer la plataforma en la que realizarás tus jugadas. Nuestra guía sobre si bet365 es confiable reúne información sobre su trayectoria, seguridad, métodos de pago y otros aspectos relevantes para evaluar el servicio.

Historial de Colo Colo vs Audax Italiano: últimos partidos