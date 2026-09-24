Pronósticos Turquía vs Francia: el debut de Zidane como director técnico de Les Blues

Revisa los mejores pronósticos de Turquía vs Francia por la Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el debut de Zidane al mando de Les Blues.

Presentamos los pronósticos de Turquía vs Francia. Este emocionante encuentro marca el inicio de la Liga de Naciones para ambas selecciones.

El duelo, válido por la primera jornada del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League, se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Kocaeli Stadium de İzmit, a partir de las 14:45 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Turquía vs Francia Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico RESULTADO FINAL: FRANCIA Francia fue la selección más goleadora del torneo de 2026, con 20 tantos. Además, llega con mayor calidad individual y buscará iniciar la era Zidane con una victoria. bet365 1.45 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SI Turquía mostró capacidad ofensiva, con 2.19 xG por partido y 17 goles en seis duelos clasificatorios. Además, el potencial ofensivo francés favorece un escenario con anotaciones de ambos. bet365 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Turquía vs Francia

Turquía hace su debut en la Liga A de la Nations League tras conseguir el ascenso desde la Liga B .

hace su debut en la de la tras conseguir el ascenso desde la . Este será el primer partido oficial de Francia bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane .

bajo la dirección técnica de . Kylian Mbappé llega como el máximo goleador histórico de Francia, con 58 goles internacionales a sus 27 años.

llega como el máximo goleador histórico de Francia, con 58 goles internacionales a sus 27 años. Los ocho partidos de Francia en el reciente torneo de Norteamérica produjeron un total de 30 goles, sumando los anotados y recibidos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Turquía vs Francia Cuotas ofrecidas por bet365 Turquía 6.67 bet365 Empate 6.25 bet365 Francia 1.45 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Turquía vs Francia

Turquía inicia su camino en la Liga A buscando dejar atrás una decepcionante actuación en el torneo global de 2026, donde fue eliminada en la fase de grupos. A pesar de contar con un ataque que generó muchas expectativas, el equipo de Vincenzo Montella no logró convertir sus oportunidades y ahora enfrenta una prueba de fuego en un grupo que también incluye a Italia y Bélgica.

Por su parte, Francia comienza una nueva era con Zinedine Zidane en el banquillo, tras alcanzar las semifinales en la última gran cita internacional. Aunque terminaron en cuarto lugar, Les Bleus demostraron su poderío ofensivo. Con talentos como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el equipo galo es el gran favorito para dominar el grupo y buscará empezar con una victoria contundente.

Nuestra apuesta segura: Francia gana

Francia fue una de las selecciones más dominantes en el torneo de 2026, siendo el equipo más goleador con 20 tantos. Aunque Turquía tuvo un desempeño por debajo de lo esperado, cayendo en la fase de grupos, el equipo francés buscará reafirmar su estatus y comenzar la era Zidane con una victoria.

La calidad individual y la necesidad de empezar con buen pie en la Nations League hacen que la victoria de Les Bleus sea el resultado más probable. Las cuotas ofrecidas representan una opción sólida para este encuentro inaugural.

Apuesta 1 | Resultado final: Francia – 1.45 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque Francia es la clara favorita, Turquía demostró tener un considerable poder ofensivo en el torneo de Norteamérica. A pesar de su eliminación temprana, generaron un promedio de 2.19 goles esperados (xG) por partido, una de las cifras más altas de la competencia. Además, anotaron 17 goles en seis partidos de clasificación.

Considerando que los locales probablemente asumirán riesgos para competir y el innegable poder de fuego francés, la posibilidad de que ambos equipos marquen es alta. Esta cuota ofrece un valor significativo para los apostadores que buscan un retorno más atractivo.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.61 en bet365

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Alineaciones probables en Turquía vs Francia

Turquía: Cakir, Bardakci, Kabak, Celik, Elmali, Kokcu, Ozcan, Aydin, Akturkoglu, Guler, Yilmaz.

Cakir, Bardakci, Kabak, Celik, Elmali, Kokcu, Ozcan, Aydin, Akturkoglu, Guler, Yilmaz. Francia: Maignan, Kounde, Jacquet, Lacroix, Truffert, Camavinga, Cherki, Kone, Olise, Doue, Mbappe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Turquía vs Francia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Turquía vs Francia?

Francia es el claro favorito para ganar el partido. Las cuotas sugieren una probabilidad de victoria superior al 69%, respaldada por la calidad de su plantilla y su reciente desempeño en torneos importantes.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el viernes 25 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Kocaeli Stadium de İzmit. La transmisión estará disponible en los canales deportivos con los derechos de la UEFA Nations League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor “Ambos equipos anotan” a una cuota de 1.61 es muy atractiva, dado el potencial ofensivo que ambos equipos han demostrado recientemente.

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