Pronósticos Australia vs Brasil: la Canarinha quiere reencontrarse con la victoria

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Australia vs Brasil. Análisis, cuotas y datos clave para el amistoso internacional.

Presentamos los pronósticos de Australia vs Brasil. La Canarinha busca recuperarse tras una decepcionante actuación en el Mundial y parte como clara favorita.

Este partido amistoso internacional se disputará el viernes 25 de septiembre en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, a partir de las 07:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Australia vs Brasil Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico RESULTADO FINAL: BRASIL Brasil presenta una diferencia de calidad considerable y ganó seis de sus nueve partidos en 2026. Además, Australia llega con un equipo experimental y escasa capacidad ofensiva. bet365 1.42 Pronóstico GANA SIN RECIBIR GOLES: BRASIL Australia ha marcado solo un gol en ocho duelos ante Brasil. Además, la Seleçao ganó sin conceder en cinco de ocho partidos frente a rivales de menor categoría bajo Ancelotti. bet365 2.50 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Australia vs Brasil

Brasil terminó el Mundial 2026 con el promedio de goles esperados (xG) más alto del torneo, con 2.46 por cada 90 minutos.

terminó el con el promedio de goles esperados (xG) más alto del torneo, con 2.46 por cada 90 minutos. El plantel de Australia para este partido es aún más joven que el del Mundial, con un promedio de edad de 25 años y siete jugadores sin experiencia internacional.

para este partido es aún más joven que el del Mundial, con un promedio de edad de 25 años y siete jugadores sin experiencia internacional. En los últimos dos partidos en los que Australia partió con cuotas superiores a 6.00, perdió por 3-0 ante Colombia y 2-0 contra Estados Unidos.

Desde que Carlo Ancelotti asumió como técnico, Brasil ha ganado seis de sus nueve partidos en 2026, promediando 2.44 goles por encuentro.

Cuotas 1X2 Cuotas: Australia vs Brasil Cuotas ofrecidas por bet365 Australia 7.00 bet365 Empate 4.75 bet365 Brasil 1.42 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Australia vs Brasil

Australia llega a este amistoso con un equipo en plena renovación. El técnico Tony Popovic ha convocado a un plantel muy joven, con varios debutantes, pensando en el futuro. En el Mundial, los Socceroos mostraron solidez defensiva pero una clara falta de creatividad en ataque, promediando un bajo 0.65 en goles esperados (xG).

Por su parte, Brasil busca dejar atrás la eliminación en octavos de final del Mundial. A pesar de ese tropiezo, el equipo de Carlo Ancelotti demostró un poder ofensivo temible, liderando las estadísticas de xG del torneo. Con figuras como Vinicius Jr. y Raphinha, la Seleçao tiene la calidad suficiente para dominar el encuentro y generar múltiples ocasiones de gol.

Nuestra apuesta segura: Brasil gana el partido

La opción más fiable para este encuentro es la victoria de Brasil. La diferencia de calidad entre ambos planteles es considerable, y la Seleçao necesita un resultado positivo para iniciar un nuevo ciclo con confianza. Australia, con un equipo experimental y problemas para generar juego ofensivo, tendrá dificultades para competir.

Considerando que Brasil ha ganado seis de sus nueve partidos en 2026 y que Australia carece de poder de fuego, la cuota por el triunfo visitante representa una base sólida para cualquier apuesta.

Apuesta 1 | Resultado final: Brasil – 1.42 en bet365

Apuesta de valor: Brasil gana sin recibir goles

Para quienes buscan una cuota más atractiva, la victoria de Brasil con la portería en cero es una excelente alternativa. Australia ha demostrado ser un equipo con poca capacidad ofensiva, habiendo anotado solo un gol en ocho enfrentamientos históricos contra la Seleçao.

Además, en los partidos donde Brasil es claro favorito (con cuotas similares a este), suele mantener su arco invicto. Bajo el mando de Ancelotti, en cinco de ocho partidos contra rivales de menor categoría, Brasil ganó sin conceder goles. Esta estadística respalda la idea de un triunfo contundente.

Apuesta 2 | Gana sin recibir goles: Brasil – 2.50 en bet365

Para complementar este análisis de Australia vs Brasil, también puedes revisar más pronósticos y mercados disponibles para distintos partidos y competencias. La sección de RedGol reúne análisis, cuotas, tendencias estadísticas y claves para evaluar cada encuentro antes de realizar una apuesta.

Alineaciones probables en Australia vs Brasil

Australia: Beach; Herrington, Souttar, Circati; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Toure; Irankunda.

Beach; Herrington, Souttar, Circati; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Toure; Irankunda. Brasil: Souza; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Santos; Rayan, Guimaraes, Luiz, Martinelli; Raphinha, Vinicius Junior.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Australia vs Brasil

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Australia vs Brasil?

Brasil es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y el análisis de ambos equipos. Su superioridad técnica y poder ofensivo marcan una gran diferencia.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el viernes 25 de septiembre a las 07:00 horas (hora de Chile) en el Queensland Country Bank Stadium. Los canales de transmisión están por confirmarse.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de valor más interesante es “Brasil gana sin recibir goles” con un valor de 2.50, ya que se basa en la fortaleza defensiva brasileña y la falta de gol de Australia en duelos directos.

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