Pronósticos Everton vs Universidad de Chile: la U quiere dar el primer golpe en Sausalito

RedGol trae las mejores apuestas y pronósticos de Everton vs Universidad de Chile, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad de Chile Universidad de Chile ganó cinco de sus últimos seis partidos como visitante y perdió solo uno de ocho, mientras Everton consiguió apenas dos triunfos en sus diez encuentros recientes como local. bet365 2.15 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Cinco de los últimos siete partidos de Everton terminaron con más de dos goles, mientras que los seis encuentros recientes de Universidad de Chile también registraron al menos tres tantos. bet365 2.15 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ambos equipos anotaron en seis de los últimos ocho partidos de Everton y en cinco de los seis recientes de Universidad de Chile. Además, ocurrió en cuatro de sus seis duelos anteriores en Viña del Mar. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Everton recibirá a Universidad de Chile este jueves 24 de septiembre, a las 20:30 horas en el Sausalito, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Ruleteros se quedaron con el segundo puesto del Grupo B, con ocho unidades, mientras que los Azules clasificaron como líderes del Grupo D, con 11 puntos.

En el Campeonato Nacional, el cuadro de Viña del Mar marcha cuarto con 36 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a seis puntos del Romántico Viajero, que lucha mano a mano con la UC por el Chile 2.

Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Everton vs Universidad de Chile, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

La U quiere extender su buena racha como visitante

Universidad de Chile llega mejor al compromiso de ida de los octavos de final, ya que ganó en cinco de sus últimos seis partidos como visitante y solo perdió uno de sus recientes ocho compromisos en esa condición.

Everton, en cambio, ganó solo dos de anteriores 10 juegos como local, con cuatro empates y cuatro derrotas.

Resultado final: Universidad de Chile – 2.15 en bet365

Everton y la U llegan con una buena racha de goles

En cinco de los últimos siete partidos de los Ruleteros, se registraron más de dos tantos. En los seis encuentros más recientes de los Azules, también se marcaron al menos tres goles.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.15 en bet365

Los dos equipos anotan: una tendencia con buenos antecedentes

En seis de los recientes ocho duelos del elenco de Viña del Mar, los dos conjuntos marcaron. El mercado de “ambos equipos anotan” también se cumplió en cinco de los últimos seis cotejos del Romántico Viajero.

En cuatro de los anteriores seis choques entre ambos en los que Everton fue local, también anotado los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 EVERTON 2.90 bet365 Empate 3.30 bet365 UNIVERSIDAD DE CHILE 2.15 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Para este duelo de Copa Chile, la gestión de una apuesta puede ser tan importante como la elección del mercado. Consulta cómo funciona la opción de cerrar una apuesta en bet365, cuándo puede estar disponible y qué factores influyen en el importe ofrecido.

Historial de Everton vs Universidad de Chile: últimos partidos