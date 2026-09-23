Pronósticos Everton vs Universidad de Chile: la U quiere dar el primer golpe en Sausalito

Pronósticos: Everton vs Universidad de Chile
Everton recibirá a Universidad de Chile este jueves 24 de septiembre, a las 20:30 horas en el Sausalito, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Ruleteros se quedaron con el segundo puesto del Grupo B, con ocho unidades, mientras que los Azules clasificaron como líderes del Grupo D, con 11 puntos.
En el Campeonato Nacional, el cuadro de Viña del Mar marcha cuarto con 36 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a seis puntos del Romántico Viajero, que lucha mano a mano con la UC por el Chile 2.
Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Everton vs Universidad de Chile, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
La U quiere extender su buena racha como visitante
Universidad de Chile llega mejor al compromiso de ida de los octavos de final, ya que ganó en cinco de sus últimos seis partidos como visitante y solo perdió uno de sus recientes ocho compromisos en esa condición.
Everton, en cambio, ganó solo dos de anteriores 10 juegos como local, con cuatro empates y cuatro derrotas.
Resultado final: Universidad de Chile – 2.15 en bet365
Everton y la U llegan con una buena racha de goles
En cinco de los últimos siete partidos de los Ruleteros, se registraron más de dos tantos. En los seis encuentros más recientes de los Azules, también se marcaron al menos tres goles.
Total de goles: Más de 2.5 – 2.15 en bet365
Los dos equipos anotan: una tendencia con buenos antecedentes
En seis de los recientes ocho duelos del elenco de Viña del Mar, los dos conjuntos marcaron. El mercado de “ambos equipos anotan” también se cumplió en cinco de los últimos seis cotejos del Romántico Viajero.
En cuatro de los anteriores seis choques entre ambos en los que Everton fue local, también anotado los dos bandos.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365
Cuotas: Everton vs Universidad de Chile
Para este duelo de Copa Chile, la gestión de una apuesta puede ser tan importante como la elección del mercado. Consulta cómo funciona la opción de cerrar una apuesta en bet365, cuándo puede estar disponible y qué factores influyen en el importe ofrecido.
Historial de Everton vs Universidad de Chile: últimos partidos
- Everton 0-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Chile 2-0 Everton (Campeonato Nacional 2025)
- Everton 2-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 1-1 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Universidad de Chile 1(4)-0(3) Everton (Copa Chile 2024)