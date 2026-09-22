El ex seleccionado Jorge Contreras señala que jugar una final Chile vs Argentina es motivante por la rivalidad que hay.

Este miércoles, a las 15 horas, la selección chilena masculina estará disputando en Rosario, Argentina, los Juegos Odesur el paso a la final del certamen ante la escuadra de Paraguay.

Un encuentro especial para muchos jóvenes que ya sabrán de antemano al posible rival en una definición por la medalla de oro, debido a que a las 10 de la mañana del mismo día jugarán Perú ante Argentina.

Poder enfrentar a la albiceleste en esa hipotética final sería una motivación extra, según señala Jorge Contreras a Redgol.

“Sí, por supuesto que es motivante. Sobre todo por el tema de la rivalidad que hay. Pero claro, pero siempre con el, con el respeto que se merecen los seleccionados argentinos, independiente del nivel que sean”, señala.

Chile espera llegar a la final de los Odesur

Destaca el gran nivel de Chile en los Juegos Odesur

Contreras agrega que “la presentación que han hecho en estos juegos creo que eso también los encumbra, los encumbra o los envalentona mucho más a la hora de enfrentarse a un equipo como Argentina”.

“Si están haciendo buena campaña y pueden llegar a quizás a disputar una final con ellos, van a llegar mucho más motivados. Porque sería como el sello, como la corona, hacerles un buen partido y ganarles”, detalla.

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Por lo mismo es que el momento sería favorable, pues “vamos a jugar con ellos a veces con resultados no tan positivos y hay que enfrentarlos, lo que sirve para quizás salir de una mala racha”.

“En este caso, yo creo que lo único que habría que hacer es no confiarse y saber que lógicamente los argentinos son buenos, buenos equipos y que hay que tomarlo con más seriedad todavía en una disputa de esa característica”, cerró.