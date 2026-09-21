Pese a que la jornada tuvo pocas preseas que entregar, nuestro representativo se subió al podio en rugby 7, gimnasia rítmica y lucha

Exactamente una semana y media de competencias se registran en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde el Team Chile sostiene una lucha encarnizada con Venezuela para ocupar el cuarto puesto del medallero.

A la espera que este martes arranque oficialmente la madre de todas las pruebas, el atletismo, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti, la jornada de lunes trajo consigo tres nuevas preseas para nuestro representativo.

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Las medallas que ganó Chile en esta jornada de Juegos Suramericanos

Fueron tres las que se consiguieron este día. La primera de ellas fue en la Gimnasia Rítmica, donde en la serie con tres aros y dos mazas, el equipo de Annalena Ley, Martina Inostroza, Isabel Lozano, Josefina Romero y Antonia Gallegos ganaron el bronce con 23.650 puntos.

Otro tercer puesto para Chile se conquistó en la Lucha Grecorromana, donde el peleador de origen cubano Néstor Almanza venció por un categórico 8-0 al panameño Roygen Temple para sumar la segunda presea de la disciplina en los Odesur.

La jornada de lunes se cerró con la definición del Rugby 7 en el Hipódromo Óvalo de Rosario, donde los Cóndores se enfrentaban a los favoritos locales, los Pumas, y perdieron el encuentro por 7-17 para sumar una nueva presea de plata para el país.

¿Cuántas preseas acumula nuestro país?

Con 10 días de competencias en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Team Chile suma un total de 95 medallas, ubicándose en el quinto puesto del medallero, superado por Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

Todavía están muy lejos de alcanzar lo que se conquistó en Asunción 2022, donde se conquistaron 38 preseas doradas, 31 de plata y 62 de bronce. Cabe señalar que la mejor campaña histórica sucedió en Santiago 1986 donde ganamos 50 medallas de oro, 66 platas y 60 bronces.