“Una lástima”: Ciclista chilena protagoniza aterrador accidente en los Juegos Suramericanos

La atleta nacional Scarlet Cortés sufrió dura caída en la prueba scratch de Ómnium. Pese a ello, siguió en carrera y lucha por medalla.

Una de las imágenes más impactantes de los Juegos Suramericanos 2026 se registró este lunes 21 de septiembre. Lo que afectó directamente a la prueba del ciclismo en el Omnium femenino. Para peor, una de las principales afectadas fue Scarlet Cortés del Team Chile.

Todo comenzó en la realización de la disciplina y específicamente en la prueba scratch. Cuando ya faltaban 20 vueltas para la finalización, la brasileña Nicolle Wendy intentó adelantar a la venezolana Verónica Abreu pero terminó impactando su bicicleta.

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Esto provocó un choque en cadena, y Cortés en su intento por avanzar también fue al suelo. Lo que provocó la suspensión de la prueba por varios minutos.

Sin embargo, la ciclista chilena aguantó el dolor y siguió en competencia hasta el final de la jornada. “Es una lástima. Después le caen encima. Tiene hasta sangre en el codo. La verdad resiste con un corazón enorme”, destacó Gonzalo Fouillioux en la transmisión de TVN.

Decisión que trató sus frutos ya que Cortés terminó segunda en la tabla general del Omnium. La colombiana Lina Hernández alcanzó 80 puntos, mientras que Scarlet Cortés se quedó en el segundo lugar con 74. En el tercer lugar la persigue Veronica Abreu de Venezuela con 72.

Scarlet Cortés tuvo que ser atendida tras fuerte caída en prueba de ciclismo

De momento solo se han disputado dos de las cuatro pruebas, por lo que durante la tarde de este lunes se finalizará la competencia del Omnium.

Impactante accidente en el ciclismo de los Juegos Suramericanos