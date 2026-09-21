Solo un partido en 2026: Fernando Ortiz confirma el portero titular de Colo Colo para Copa Chile

El “Tano” confirmó que por la lesión de Gabriel Maureira y la ausencia de Vozinha, tendrá nueva oportunidad Eduardo Villanueva.

Colo Colo volvió de los festejos de fiestas patrias y de inmediato se enfoca en los octavos de final de Copa Chile. El Cacique se mide ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Lo que estará marcado por el problema que enfrenta en el arco.

Gabriel Maureira sufrió una lesión en su codo y está descartado. Vozinha, que era su alternativa, está convocado por Cabo Verde. Por lo que tampoco estará disponible ni para la ida del 22 de septiembre ni para la revancha del 25.

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Ante esto solo quedan dos nombres: Fernando De Paul y Eduardo Villanueva. Pero Fernando Ortiz confirmó que ya decidió por el nuevo candado en el arco del Cacique.

“Fer ha competido, está en condiciones para ser citado. Pero Eduardo va iniciar mañana. Ha esperado su oportunidad y la tendrá mañana”, recalcó el “Tano” en conferencia de este lunes.

Eduardo Villanueva titular en Colo Colo: un solo partido en 2026

El portero de 21 años tendrá una nueva oportunidad en el arco. En este 2026 solo ha disputado un partido oficial y fue por la Copa de la Liga. Partido donde Colo Colo perdió por 1-0 ante Huachipato en el Estadio CAP. Resultado que pasó a segundo plano por los dichos de Javier Correa contra Nicolás Gamboa.

Eduardo Villanueva será titular ante Audax Italiano por Copa Chile

En está temporada incluso Eduardo Villanueva pasó a ser el cuarto arquero. Pero ahora ante la emergencia recibe la oportunidad de Fernando Ortiz, quien recalcó que se la ganó por su perseverancia en cada entrenamiento.

“Eduardo a trabajado como siempre. Independiente de lo que ha ocurrido con la selección, él supo esperar convencido de su trabajo. Hoy tiene su posibilidad”, sentenció.

En resumen:

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano por Copa Chile este 22 de septiembre

Fernando Ortiz confirmó a Eduardo Villanueva como portero titular

El joven guardameta de 21 años solo ha disputado un partido en este 2026.