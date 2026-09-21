La formación llena de sorpresas que trabaja Colo Colo ante Audax Italiano en la Copa Chile

El entrenador Fernando Ortiz tiene que buscar variantes ante la serie de bajas que tiene por las nóminas de la selecciones.

El olor a asado queda en el pasado y hay que concentrarse en el cierre de la temporada 2026 del fútbol nacional, donde uno de los torneos que entra en su etapa decisiva es la Copa Chile.

Uno de los candidatos a ganar el torneo es Colo Colo, que este martes arranca su serie de los octavos de final ante Audax Italiano. Ambos partidos se disputarán en el estadio Nacional.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, tiene que ingeniárselas para armar la formación titular frente a los audinos, debido a la serie de bajas con las que cuenta, por las diferentes nóminas de las selecciones chilenas adultas y juveniles, que cuentan con varios albos.

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La tentativa formación de Colo Colo ante Audax Italiano

La lista de bajas de Colo Colo es larga, porque Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández están con la Roja adulta; mientras que Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana están en los Odesur. Además, Felipe Raipán se sumó a la Sub 17.

Eso no es todo. Gabriel Maureira está lesionado y Vozinha se encuentra en Cabo Verde para la fecha FIFA, por lo que se espera el regreso de Fernando de Paul o la presencia de Eduardo Villanueva en el arco.

Fernando Ortiz alista su formación ante Audax Italiano. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El Tano Ortiz definirá la formación este lunes, pero se espera que juegue con Fernando De Paul (Eduardo Villanueva); Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant; Lautaro Pastrán; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Colo Colo y Audax Italiano se miden este martes desde las 20:30 horas, en partido que se disputará en el Nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.