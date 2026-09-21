Fernando Ortiz se queda sin opciones: el “cortado” que tiene que jugar casi obligado en Colo Colo

El entrenador albo tiene que hacer movimientos en la defensa de cara al partido ante Audax Italiano por la Copa Chile.

Colo Colo volvió a los entrenamientos este domingo en el estadio Monumental, luego de que el plantel albo haya gozado de varios días libres para celebrar las Fiestas Patrias.

Los albos se concentran en su segundo objetivo de la temporada, la Copa Chile, donde se medirán en octavos de final ante Audax Italiano, serie que se jugará en ambos encuentros en el estadio Nacional.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, tiene que hacer malabares para armar su equipo titular frente a los itálicos, debido a la serie de bajas con las que cuenta por nominaciones de sus jugadores a la selección chilena, adulta, Sub 20 y Sub 17.

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Javier Méndez tiene una nueva chance en Colo Colo

Una de las zonas en las que más bajas tiene Colo Colo es en defensa, porque no cuenta con Jonathan Villagra, Iván Román y Bruno Torres (en los Odesur), quienes están nominados a la Roja.

Estas ausencias obligan al Tano Ortiz a darle una nueva chance a un “cortado”, porque volverá a ser de la partida el uruguayo Javier Méndez, quien suma poca acción durante la temporada.

Javier Méndez tiene una nueva chance en Colo Colo. Foto: Marco VazquezPhotosport

El ex Peñarol ha participado de 10 partidos durante el año, sin embargo, sus minutos en cancha son escasos y estuvo en 396, por lo que se habla que le buscarán una partida a fin de año.

Javier Méndez asoma como defensor por el sector derecho, acompañando a Arturo Vidal y Joaquín Sosa (o Erick Wiemberg), en la defensa de Colo Colo ante Audax Italiano.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.