Los albos buscan los cuartos de final del torneo, para ese deben derrotar a Audax Italiano, por lo mismo tienen importantes novedades.

Colo Colo regresa a los entrenamientos tras las celebraciones de las Fiestas Patrias, donde los jugadores también contaron con jornadas libres, pero ahora se mentalizan en un nuevo objetivo.

Con una importante ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, que los hace ir por un tubo para levantar el título del torneo, ahora es la Copa Chile la que aparece en el horizonte.

Por lo mismo, esta jornada es clave, teniendo en cuenta que deben afrontar los octavos de final del torneo ante Audax Italiano, con ambos partidos en el Estadio Nacional.

Justo para ese encuentro el técnico Fernando Ortiz podrá recuperar a dos jugadores que son clave para su funcionamiento, lo que ilusiona a los hinchas: Javier Correa y Arturo Vidal.

Vidal y Correa estaban suspendidos en la Liga de Primera. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Colo Colo vs. Audax Italiano no irá por TV: dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Copa Chile 2026

Colo Colo busca otro trofeo en la temporada

El sitio Delaalbo destaca los retornos que tendrá Colo Colo para afrontar la llave de los 16 mejores de la Copa Chile, donde tendrán que superar al Audax Italiano, con duelos el martes y el viernes en Ñuñoa.

En ese sentido, destacan que los albos podrán volver a contar con Correa y Vidal, teniendo en cuenta que ambos han estado suspendidos en la Liga de Primera, por lo que tendrán un gran impulso.

Serán dos partidos en, a penas, cuatro días, pero que pueden marcar un nuevo objetivo del plantel de los albos, que se quieren llevar todas las copas para el estadio Monumental.