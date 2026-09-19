Colo Colo visita a Audax Italiano por Copa Chile. Revisa el horario y la única plataforma que transmitirá el partido.

La Copa Chile 2026 vuelve a la acción y uno de los encuentros que marcará el inicio de los octavos de final será el enfrentamiento entre Audax Italiano y Colo Colo, dos equipos que buscarán dar el primer golpe en la llave.

Mientras el Campeonato Nacional estará en pausa hasta el 9 de octubre, el conjunto albo deberá concentrarse en el torneo copero, donde intentará avanzar a la siguiente ronda.

Audax Italiano llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo G, mientras que Colo Colo consiguió su clasificación como líder del Grupo E.

El partido no irá por TV y se transmitirá exclusivamente por streaming.

¿Dónde ver EN VIVO Audax Italiano vs Colo Colo por Copa Chile?

El partido de ida entre Audax Italiano y Colo Colo, por octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este martes 22 de septiembre, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional.

A diferencia de otros encuentros, se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max, plataforma de streaming para usuarios previamente suscritos. No estará disponible en la señal tradicional de TNT Sports.

La particularidad de esta llave es que ambos encuentros se jugarán en el mismo recinto, por lo que tanto la ida como la revancha tendrán como escenario el Estadio Nacional.

Así, Colo Colo buscará conseguir un triunfo en el primer enfrentamiento para llegar con ventaja al partido que definirá al clasificado a los cuartos de final.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…