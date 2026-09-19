La joya de Santiago Wanderers que le marcó al Real Madrid: recibió ovación del Santiago Bernabéu

Christian Silva anotó el único tanto del cuadro nacional y puso sobre las cuerdas al cuadro merengue.

Santiago Wanderers no pudo doblegar al Real Madrid. Los cobros arbitrales de Damian Sylwestrzak le pasaron la cuenta al cuadro nacional y finalmente el elenco merengue se quedó con la Copa Intercontinental Sub 20 por el marcador de 3-1.

Una difirencia que no refleja lo que ocurrió dentro de la cancha. Es que los caturros, pese a la adversidad siempre se mantuvo en el partido. Incluso puso sobre las cuerdas al Madrid con la gran presentación de su goleador Christian Silva.

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El delantero oriundo de Casablanca luchó solo contra la defensa local y logró marcar el 1-1. Lo que silenció por completo el Santiago Bernabéu.

En la previa Silva conversó con Redgol y recalcó que se transformaría en Kylian Mbappé. Y lo cumplió. El ariete sacó a relucir su olfato goleador y velocidad en el área. Incluso a pesar de estar en inferioridad numérica y frente al achique de Javi Navarro, logró sacar una ajustada definición para superar a los locales.

El goleador de Santiago Wanderers que silenció el Bernabéu

Un rendimiento que no es coincidencia. Silva fue clave en la conquista de la Copa Libertadores de Wanderers. En total marcó cuatro goles y fue elegido como el MVP del torneo. Tras ello, recibió su anhelada oportunidad en el primer equipo y ahora es de los fijos en el plantel de Francisco Palladino.

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Rendimiento que fue aplaudido hasta por los hinchas que llegaron al Bernabéu, ya que tuvo que dejar la cancha en el 54’. Pero pese a su salida, el nacido en 2008 se ganó la ovación de hasta sus rivales.

“Es un cambio que llama la atención. Pero se lleva la ovación total de los hinchas de Santiago Wanderers. También lo aplauden los hinchas del Real Madrid”, recalcaron en TNT Sports sobre la nueva jojiyta del puerto de Valparaíso.

Por lo que ahora queda renovar energías y volver con todo en la lucha por el ascenso con un Santiago Wanderers que suma importantes variantes como Christian Silva en el ataque.