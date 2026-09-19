El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrenta a España este fin de semana en el Estadio Nacional.

Llegó el momento de un nuevo desafío para Chile en la Copa Davis 2026. El equipo nacional recibirá a España este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, en una serie que definirá quién avanza al Final 8 del torneo.

El enfrentamiento se disputará en el Estadio Nacional, donde el conjunto capitaneado por Nicolás Massú buscará aprovechar la localía para superar al equipo europeo.

Nicolás Massú supervisa personalmente los detalles de la cancha antes de la serie.

Chile vs. España: horario y dónde ver EN VIVO por Copa Davis

La serie comenzará este sábado 19 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile, con los dos primeros encuentros individuales.

La acción continuará el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00 horas, jornada en la que se disputará el dobles y, de ser necesarios, los individuales restantes.

La serie tendrá transmisión exclusiva por televisión a través de DSports, disponible en DirecTV. Si prefieres seguir los partidos de manera online podrán hacerlo mediante las plataformas DGO y Paramount+. No habrá transmisión por televisión abierta.

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¿Cómo llega Chile y España?

El conjunto nacional contará con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°). La principal ausencia será Nicolás Jarry, quien se mantiene inactivo por una lesión en el codo.

España, por su parte, llegará sin Carlos Alcaraz. El equipo dirigido por David Ferrer tendrá entre sus convocados a Rafael Jódar, Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

En resumen…