El equipo chileno recibe a España en Santiago por los Qualifiers de la Copa Davis 2026.

Chile se prepara para uno de sus grandes desafíos de la temporada. El equipo nacional enfrentará a España por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026, en una serie decisiva que se disputará en Santiago.

La llave tendrá como escenario el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde el conjunto chileno tendrá la ventaja de jugar como local y buscará quedarse con uno de los boletos para el Final 8 de Bolonia.

La serie se desarrollará durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con partidos de singles y dobles que determinarán al clasificado.

Alejandro Tabilo es la gran arma de Chile en la Copa Davis.

¿A qué hora juega Chile vs España por Copa Davis?

La acción comenzará este sábado 19 de septiembre desde las 13:00 horas de Chile, con la primera jornada de la serie.

La definición continuará el domingo 20 de septiembre a partir de las 12:00 horas, día en que se conocerá al ganador de la llave y clasificado a la siguiente instancia.

Si quieres seguir los partidos en televisión, habrá una única señal encargada de transmitir la serie en nuestro país. Chile vs España será transmitido EN VIVO por DSports . Y online mediante DGO, plataforma de streaming de DirecTV para los usuarios que tengan acceso al servicio.

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Chile buscará aprovechar la localía para superar una exigente serie y conseguir el esperado boleto al Final 8 de la Copa Davis 2026.

En resumen…