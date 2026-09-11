El número 1 de Chile analiza el duro cruce que tendrá el equipo de Nicolás Massú ante los europeos en el estadio Nacional.

Mientras gran parte de los chilenos estén con un anticucho en una mano y con un terremoto en la otra, los mejores tenistas nacionales tomarán una raqueta para jugar una dura serie de Copa Davis ante España.

La principal carta chilena de cara a la confrontación que se jugará entre el 19 y el 20 de septiembre en el estadio Nacional es Alejandro Tabilo, quien analiza la serie contra los europeos.

“España tiene muchas variantes para formar en los dos días de juego. Tienen ahí esa gran ventaja. Cuatro de los cinco jugadores están entre los 70 mejores del ranking ATP. Ese dato ya habla de su poderío”, dijo el zurdo en declaraciones que reprodujo el sitio oficial de la Copa Davis.

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Alejandro Tabilo y el duelo ante Rafael Jodar

El número 1 de los españoles es el joven Rafael Jodar, quien debutará por Copa Davis ante Chile en Ñuñoa, partido que ya anticipa Alejandro Tabilo.

“Con Rafa Jodar me ha tocado jugar ya tres veces este año, así que nos conocemos mucho, porque hemos entrenado también. Ojalá el segundo día me pueda tocar de vuelta jugar contra él, de local, que lleguemos a esa instancia y jugar un lindo partido. Nunca jugamos en arcilla”, dijo el chileno.

Alejandro Tabilo anticipa la serie de Copa Davis. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

“A todo el equipo español lo conocemos muy bien. Jódar ahora está subiendo muy rápido, tengo relación con él y es muy buena persona, un chico muy tranquilo. Con (Daniel) Mérida también he entrenado varias veces y también tengo muy buena relación. Con Jaume Munar, que es contemporáneo, tenemos la misma edad, nos llevamos excelente. Va a ser una linda serie y ojalá se nos dé a nosotros, obvio. Estará muy cerrada“, agregó Alejandro Tabilo.

El capitán chileno, Nicolás Massú, escogió a Alejandro Tabilo, Tomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto como los representantes nacionales para la serie ante España.

En síntesis

Alejandro Tabilo lidera la nómina de Chile para enfrentar a España en Copa Davis.

lidera la nómina de Chile para enfrentar a España en Copa Davis. 19 y 20 de septiembre se jugará la serie entre Chile y España en Estadio Nacional.

se jugará la serie entre Chile y España en Estadio Nacional. Rafael Jódar debutará por España en Copa Davis enfrentando al equipo chileno en Ñuñoa.