Los Mineros suman 3 puntos vitales en la pelea por no perder la categoría en el fútbol chileno.

Cobresal consiguió un triunfo muy importante en su lucha por no descender y Coquimbo Unido lo sufrió. Por ahora, los dirigidos por Gustavo Huerta salen de zona roja de la Liga de Primera.

Los Mineros no han tenido una buena campaña y producto de eso, están enredados en la parte baja de la tabla. Esa pelea que a nadie le gusta y que siempre es incómoda, pero que en El Salvador están muy acostumbrados a darla.

Triunfo clave para Cobresal

Cobresal entró a la cancha mirando la tabla y estando en zona de descenso. Tenían la presión de ganar y más en condición de local, donde suelen hacerse fuertes en la altura de El Salvador. Como en tantas jornadas, la visita se fue derrotada del Estadio El Cobre.

Los Mineros asumieron el protagonismo en la primera parte y en el 41′ tuvieron su premio, con gol de Juan Fuentes. Claro que antes de irse al descanso, Pablo Rodríguez igualó para Coquimbo Unido en el 45+4′.

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En el complemento, otra vez fueron los dirigidos por Gustavo Huerta quienes se fueron arriba en el marcador y esta vez, de manera definitiva. Christian Moreno en el 56′ e Ignacio Pacheco en el 60′, pusieron las cosas 3-1. En el 86′ Lucas Pratto adornó el marcador, pero no cambió el ganador.

Con este triunfo, Cobresal consiguió salir de la zona de descenso y quedó en el 14° lugar con 24 puntos. Respiran tranquilos, ya que Universidad de Concepción no jugará esta fecha ante Huachipato por la realización del Rally Mundial en la Región del Biobío.

Coquimbo Unido por su parte no puede levantar cabeza luego de su eliminación de Copa Libertadores. Los Piratas se estancan en 29 puntos, quedándose en el 10° lugar de la tabla de posiciones. Tienen el partido pendiente con Huachipato, el cual deben completar los minutos restantes tras la suspensión en el Sánchez Rumoroso.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: