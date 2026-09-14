En la previa al 18 de septiembre, el técnico Fernando Ortiz tomó medidas con su plantel para que no se salgan de sus régimen de cara al duelo con Audax Italiano.

Luego del empate en casa ante Deportes Concepción, en el plantel de Colo Colo volvieron a los entrenamientos sin descanso, prueba de ello fue que tuvieron un partido amistoso ante Santiago Wanderers Sub 20, a quien vencieron por 4-2.

Esta decisión no es azarosa. Fue tomada por el técnico Fernando Ortiz pensando en el siguiente desafío que tendrá con posterioridad a las Fiestas Patrias, que es la serie ante Audax Italiano por los octavos de final en Copa Chile.

De cara a ello, y según reveló el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, el técnico ya dispuso el itinerario que tendrán para esta semana, que incluirá descanso para su plantel durante el 18 y 19 de septiembre, para que los futbolistas compartan con sus familias.

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El itinerario de Colo Colo para Fiestas Patrias

El Cacique tendrá su último entrenamiento de la semana este martes 15 de septiembre en el Estadio Monumental, donde se espera que haya una actividad vinculada con Fiestas Patrias antes de quedar en libertad de acción por disposición del Tano.

Así las cosas, indica Arrieta, Colo Colo tendrá descanso desde el miércoles 16 al sábado 19 de septiembre, y deberán volver a los entrenamientos en Pedreros el domingo 20 para preparar el duelo de ida contra Audax, el martes 22 en el Estadio Nacional.

Al respecto, Fernando Ortiz le hizo una advertencia a sus jugadores para este ’18’. “El que coma de más tiene que saber que el día que regresemos tiene que pesar de una manera como se fue. Los tengo ahí en fila”, afirmó el estratega argentino.

En síntesis