El entrenador de Deportes Copiapó, donde acaba de comenzar su tercer ciclo, fue elocuente respecto al asueto del plantel en el 18 de septiembre que se avecina.

Evidentemente, las Fiestas Patrias harán que la Primera B del fútbol chileno no tenga acción durante el fin de semana subsiguiente. Y en el caso de Deportes Copiapó, recién se pondrá al día por la fecha 26 el 26 de septiembre frente a Unión San Felipe.

Frente a aquel contexto, el flamante DT del León de Atacama tomó una decisión drástica en torno a los días de asueto que su plantel tendrá disponible. Luego de tres derrotas conscecutivas, la plana mayor del cuadro nortino despidió al argentino Héctor Almandoz.

Y apostó por el regreso de Erwin Durán para intentar una arremetida que le permita al equipo ganar un boleto para la Liguilla de Ascenso. En ese contexto, el plantel del cuadro copiapino se olvida desde ya de asados y festejos. “No vamos a tener descanso”, afirmó el entrenador.

Erwin Durán fue confirmado en su tercer ciclo como DT de Deportes Copiapó. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Necesitamos tiempo para trabajar. Solamente tienen el día de mañana y pasado mañana volvemos. Las fiestas solamente tienen un solo día, nada más“, agregó el estratego, quien comenzó esta campaña como estratego de Rangers de Talca, donde cosechó resultados paupérrimos antes de ser destituido.

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DT de Copiapó prioriza la Primera B sobre Fiestas Patrias: “Los jugadores entendieron”

Así las cosas, Deportes Copiapó abocará todos sus esfuerzos en remontar durante la recta final de la Primera B en desmedro de las Fiestas Patrias. Según el entrenador del equipo, el plantel lo tomó de buena forma. “Ellos lo entendieron”, aseguró Durán.

“Saben que necesitamos tiempo para trabajar con mi cuerpo técnico“, añadió el DT de 55 años, quien tiene una vasta trayectoria en la división de plata del fútbol chileno. De hecho, hace poco tiempo se consagró campeón en la categoría junto a Deportes La Serena.

Erwin Durán tomó una determinación para este 18 de septiembre que se avecina. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Durán se sumó a la ola de despidos en la zona norte, pues con el correr de los días otro que salió de su cargo fue César Bravo, quien fue destituido en Cobreloa. Y lo más probable es que en los Zorros del Desierto asuma Mario Salas para concretar el anhelado ascenso a la élite del fútbol chileno.

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Así va Deportes Copiapó en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Copiapó suma 31 puntos en 24 partidos y todavía sueña con encadenar una racha que le permita entrar en la Liguilla de Ascenso de la Primera B.