El ex técnico de Rangers durante esta temporada volverá a dirigir en Primera B y tendrá, al igual que su antecesor, su tercera etapa en la institución.

La irregular campaña que registra Deportes Copiapó en la presente temporada de Primera B, donde actualmente está a cuatro puntos de meterse a Liguilla, además de la reciente mala racha de tres derrotas consecutivas, obligaron a tomar drásticas medidas.

En primer lugar, decidieron despedir al técnico argentino Héctor Almandoz y poner fin de forma abrupta a su tercera etapa en el club. Menos de un día le tomó al León de Atacama encontrar al nuevo estratega, que es otro viejo conocido.

Fue por medio de un comunicado oficial que Copiapó informó la llegada de Erwin Durán, quien fue parte de la pésima campaña que posee Rangers en la presente temporada de Primera B y que tendrá su tercer período en la institución, tras su primera vez en 2017-18 y su último paso en 2021.

Los números del nuevo entrenador de Copiapó

Más allá de que el estratega de 55 años conozca el lugar donde trabajará, la realidad es que hace mucho ruido su incoporación si se toma en cuenta la pésima campaña que hizo este año con Rangers, donde no pudo salir del último puesto.

En esta temporada, Erwin Durán logró dirigir apenas seis encuentros, dos de Copa Chile y cuatro en Primera B, donde sumó un triunfo, un empate y cuatro derrotas, con un desastroso 22.2 por ciento de rendimiento que derivaron en su despido.

Si sumamos las anteriores etapas del técnico en Copiapó, logró un total de 34 victorias, 20 igualdades y 28 caídas, con un rendimiento del 50,4%, donde logró pelear por el ascenso, especialmente en su primera etapa el 2018.

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Así está el “León de Atacama” en la Tabla de Primera B

En síntesis