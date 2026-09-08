El entrenador del cuadro piducano no pudo ocultar su emoción tras el 2-1 sobre Deportes Puerto Montt en condición de visitante, la cuarta victoria en línea de sus dirigidos.

Rangers de Talca sigue con su misión de salvarse del descenso en la Primera B a como de lugar. Y es que lo que parecía un imposible hace unas semanas ya se está convirtiendo cada vez más en una realidad para los dirigidos por Ivo Basay.

Los piducanos vencieron esta tarde por 2-1 en su visita a Deportes Puerto Montt y llegaron a su cuarto triunfo consecutivo. Tras 24 fechas igualaron los 18 puntos de Santa Cruz y quedaron apenas a tres de Curicó Unido, elencos que en esta jornada deben enfrentar a Iquique y Unión Española respectivamente.

Por lo mismo la emoción de estar cerca de lograr un remontazo histórico en nuestra división de plata está a flor de piel en el cuadro rojinegro. Así lo dejó en claro Ivo Basay, quien tras la victoria en el Chinquihue comentó lo que está siendo esta buena racha que atraviesa su equipo.

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La emoción de Ivo Basay tras una nueva victoria de Rangers

El DT del elenco talquino aseguró a TNT Sports luego del triunfo que “lo que más hemos transmitido es que lo peor que le puede pasar al ser humano y al deportista de elite es la conformidad o mediocridad cuando se logra el resultado”.

“Esto lo vamos a tener que pelear hasta el final. Ojalá podamos hacerlo y llegar a la última fecha con la posibilidad de salvarnos, porque se veía muy difícil. Tenemos que seguir en lo que estamos”, agregó.

Sobre el tener que jugar nuevamente con una expulsión, el Hueso aseguró que “ya nos tocó en el partido con Unión Española, con uno menos. No perdimos nunca el control y eso para mí es súper valorable. Además, la entrega física ha sido muy valorable”.

“Ahora se viene un tremendo partido ante Iquique, un gran equipo. Aprovecharemos estos días para disfrutar y recuperar gente. Seguramente el estadio estará lleno”, concluyó.

El próximo partido de Rangers

Los piducanos volverán a la acción ante Deportes Iquique el lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Este duelo será válido por la fecha 25 del torneo de Primera B 2026.

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En síntesis