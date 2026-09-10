“Prefirió enfocarse en Flamengo”: Revelan nuevo rechazo de Erick Pulgar a la selección chilena

El volante nacional decidió dejar en visto otra vez la citación de Nicolás Córdova y profundiza su alejamiento del equipo de todos.

La selección chilena entregó la nómina para la triple fecha FIFA que se avecina. Nicolás Córdova entregó la lista con varias sorpresas para los partidos ante Canadá, Estados Unidos y México.

El tema es que entre los grandes ausentes nuevamente aparece Erick Pulgar. El volante que es figura en Flamengo rechazó otra vez la citación de la selección y confirma su distanciamiento con el cuerpo técnico que comanda Nicolás Córdova.

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Lo que en su momento hasta llamó la atención a Filipe Luis cuando estaba al mando del elenco brasilero. “Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo. No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que Erick es un jugador importante para la Selección Chilena”, expresó en su momento. Incluso lo trató de llevar al Mónaco en el reciente mercado de fichajes.

Por lo mismo, su ausencia vuelve a repercutir en la interna de la selección. En ocasiones anteriores acusó lesiones y hasta que el calendario exigía priorizar las competiciones que enfrentaba el Fla.

¿Qué pasó con Erick Pulgar y su rechazo a la Roja

Pero ahora el fixture es distinto. El cuadro brasileño disputa este jueves los cuartos de final de Copa Libertadores. El Fla visita a Independiente del Valle en Ecuador a partir de las 21:30 horas.

Luego el calendario indica que el 17/9 tendrá la revancha en el Estadio Maracaná. Posteriormente el 20/9 recibe a Bragantino por el Brasileirao.

Erick Pulgar dejó en visto a la Roja y no será parte de la fecha FIFA (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

El tema es que a diferencia de otras ocasiones, ahora no topa el calendario con los partido de Flamengo. Sin embargo, Pulgar decidió quedarse en el elenco de Rio de Janeiro para estar enfocados en su equipo.

“El jugador fue convocado por Chile, pero optó por permanecer nuevamente en el Flamengo”, detalló el reportero brasileño Bruno Lemos.

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“Al igual que en las otras ocasiones, el volante prefirió enfocarse en el Flamengo y quedar fuera de la lista final de Nicolás Córdova”, complementó Coluna do Fla. Incluso se indicó que apenas supo que estaba entre los are seleccionados, se bajó de inmediato de la convocatoria.

Así las cosas habrá que esperar por su decisión para el comienzo de las clasificatorias y si su alejamiento seguirá con el nuevo cuerpo técnico que asuma en la Roja.