Aníbal Mosa señala que las renovaciones de Arturo Vidal, Fernando Ortiz y el resto del plantel se verán cuando Colo Colo sea campeón.

Aníbal Mosa dice haber aprendido la lección del año del centenario de Colo Colo, el que quedará para el olvido luego del nefasto rendimiento deportivo que exhibió el equipo.

Por lo mismo, estando en septiembre, no quiere apurar ningún tipo de renovación. Ni siquiera de Fernando Ortiz, el DT que ha tapado bocas en el Monumental.

“El mismo DT que querían echar, ahora me dicen que lo renueve. No pongamos la carreta delante de los bueyes”, señala el presidente de Blanco y Negro.

De todas maneras, no se mueve de su discurso. “Vamos a esperar con tranquilidad, no ser ansiosos, el año pasado por ansiosos la vida nos dio un cachetazo que nos dejó en el barro“, detalla Mosa.

Eso sí, advierte que el DT argentino será la prioridad. “Lo he dicho 10 veces, el entrenador no tiene su renovación, no podemos saber lo que va a pasar sin los objetivos definidos. Partiremos por la cabeza, que es Ortiz“, manifiesta.

Ortiz espera por su renovación en Colo Colo

¿Y la renovación de Vidal?

Al dirigente se le consultó si se le renovará o no a Arturo Vidal, que cumple 40 años el 2027. Esto por la ovación que recibió en el Tetaro Caupolicán.

“Me parece bien, Arturo es un referente. Contento que le demuestren ese cariño. Pero cuando tengamos la copa o las copas, ahí vamos a conversar sobre las renovaciones”, manifiesta.

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“No apuremos, tranquilidad, no le hemos ganado nada a nadie aún. Cautela, no saquemos el foco de la cancha, que es ganarle a Concepción el fin de semana”, expresa.

“Sé que quieren la cuña, el titular, pero el foco es ganarle a Concepción. No nos desviemos. Cuando el chancho esté cocinado hablaremos del Tano, Arturo, Juanito y Pedrito”, selló.