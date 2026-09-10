“Tienes que tomar el desafío”: Mirko Jozic le entrega la bendición a Fernando Ortiz para luchar por la Copa Libertadores

El histórico entrenador visitó este jueves el Estadio Monumental y recalcó que el “Tano” debe luchar por el torneo internacional

Colo Colo vive una semana más que especial. Mirko Jozic llegó a Chile y tuvo su reencuentro con los hinchas, donde se conmemoró la histórica campaña de 1991 que se consagró con la Copa Libertadores.

A principio de semana tuvo su primera reunión con el plantel que tocó la gloria en aquella definición ante Olimpia. Luego este miércoles asistió al Teatro Caupolicán donde compartió con los hinchas albos que todavía le agradecen aquella campaña de gloria.

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Pero este jueves tuvo su retorno al Estadio Monumental. El croata visitó el recinto donde hizo historia, y pudo compartir con el plantel actual. Además se bautizó la Casa Alba con su nombre.

En su llegada recibió los saludos de Eduardo Villanueva, Gabriel Maureira y Javier Correa de entrada. Pero también tuvo chance de compartir con el cuerpo técnico. Momento donde aprovechó de bendecir al actual deté de los albos.

La bendición de Mirko Jozic a Fernando Ortiz: Habló sobre la Copa Libertadores

Fernando Ortiz se mostró fiel a su estilo y de inmediato llenó de elogios a Mirko Jozic por lo realizado en Colo Colo.

“Me encantaría lograr lo que usted hizo”, comentó el “Tano”, haciendo alusión a la campaña de 1991 y que permitió conseguir la primera Copa Libertadores del fútbol chileno.

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A lo que Jozic replicó de inmediato. “Ojalá… se puede pero con trabajo”, recalcó. Tras ello, le dejó las claves para poder lograr hacer historia y porqué no soñar con una nueva Libertadores.

“Tú tienes que tomar el desafío y transformar Colo Colo. La confianza nace de la cabeza y el corazón”, enfatizó. Por lo que le deja tarea más que importante al “Tano” para que siga en el Cacique y en el 2027 haga historia.