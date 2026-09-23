Los congresistas presentaron un proyecto para que el campeón de Copa Libertadores sea chileno.

Mirko Jozic dejó una huella imborrable en Colo Colo y por esta razón, un grupo de parlamentarios ahora intentan darle la nacionalidad chilena al histórico entrenador.

Jozic llegó en 1987 a Chile como entrenador de Yugoslavia para la Copa del Mundo Sub 20. Luego de ganar ese torneo, tiempo después arribó al fútbol joven de los Albos, aunque su mayor éxito lo consiguió en el primer equipo, siendo campeón de la Copa Libertadores de 1991.

La nacionalización de Mirko Jozic

Mirko Jozic llegó de visita a Chile luego de 20 años. Durante estos días que ha estado en el país, ha recibido diversos homenajes por sus logros deportivos con Colo Colo. Claro que ahora su presencia alcanzó un espectro político.

Es que un grupo de parlamentarios hinchas albos, denominados como la “Bancada David Arellano”, presentó un proyecto de ley para que Jozic reciba por gracia la nacionalidad chilena. Este conjunto es liderado por Marisela Santibáñez. Este iniciativa nace tras la solicitud realizada por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

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“Mirko le hace bien a nuestro país, le hace bien al fútbol, y le hace bien al pueblo de Chile. Tenemos la expectativa de que este proyecto de ley transite con la mayor velocidad posible, porque tiene el respaldo de un ámbito amplio de parlamentarias y parlamentarios de manera transversal“, indicó Marcos Barraza, diputado del Partido Comunista.

“Más allá de las distintas tendencias, ideologías, nos logró unir como país, todos detrás de un televisor y hoy día creo que es de toda justicia poder homenajearlo y reconocerlo, en el contexto que nos encontramos hoy día, a él y a su hija (Lana) como referentes del deporte nacional“, agregó Benjamín Lorca, diputado del Partido Repúblicano.

Mirko Jozic ha recibido varios reconocimientos en Chile. Imagen: Photosport

La nacionalización por gracia se le otorga a personas que hayan realizado un aporte notable al país. Esta debe ser aprobada por el Congreso y en el pasado la han recibido figuras como Yasmani Acosta (luchador cubano), Pierre Dubois (sacerdote francés defensor de los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet) y Karen Connolly (bailarina australiana), entre otros.