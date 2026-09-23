Este jueves sale a la luz en todas las plataformas digitales "El Puma Raipán", el tema dedicado al delantero de Colo Colo y sus autores contaron a RedGol la historia detrás de esta creación.

Con apenas ocho partidos en el primer equipo y con tres goles convertidos, el delantero Felipe Raipán pasó a ser uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de Colo Colo, de allí a que le dediquen una canción es un paso más fuerte.

Pues esto ocurrirá el próximo jueves 24 de septiembre, cuando la banda Los Super Rancheros de Pucón, la ciudad natal del atacante, lancen en todas las principales plataformas digitales su nuevo tema, que se llama “El Niño Raipán“.

En la previa a la salida de esta composición, en RedGol conversamos con Víctor Morales, manager de la banda y con su director Aquiles Salas, quienes revelaron cómo le hicieron llegar el tema al jugador de Colo Colo y las autorizaciones que debieron sacar para que salga a la luz.

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“El Puma Raipán”: La canción dedicada al juvenil de Colo Colo

“Un día pensando siempre cómo poder sacar adelante la banda, se me ocurrió plasmar esta idea y planteársela a los muchachos. Debido a esto que en las redes sociales estaban todo el rato hablando del puconino que siendo menor de edad hacía goles”, reveló el representante.

Mientras que el director de Los Super Rancheros de Pucón reveló que el tema lo presentaron en plenas Fiestas Patrias y que “tuvimos la oportunidad de compartir algunos minutos con Felipe. Compartimos algunas experiencias, tomar algunas fotografías y en realidad el tema ya lo conoce el núcleo más íntimo de Felipe, así que estamos muy contentos”.

“Él también tiene una alta expectativa de lo que pueda ser este tema, y qué mejor que contar con el apoyo y la venia también de Felipe, de su familia, de su representante también, que son personas muy importantes”, reveló Salas sobre el tema para el atacante albo.

¿Cuándo sale esta canción?

Según confirmó a RedGol el director de Los Super Rancheros de Pucón, el tema se estrenará este jueves 24 de septiembre y se podrá escuchar tanto en su canal oficial en Pucón, como en las principales plataformas digitales.

Cabe señalar que la agrupación está compuesta por Marcelo Lincognir como acordeonista y productor, Pedro Toledo en guitarra, Francisco Olave en batería, Gerson Hidalgo de vocalista y Celso Ramírez como animador.

Felipe Raipán, tres goles en ocho partidos con Colo Colo (Photosport)

En síntesis