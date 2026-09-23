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Fútbol chileno

¿Se volvió a lesionar? Fernando Gago cuenta la verdad tras no citar a Octavio Rivero en U de Chile

Los azules se miden este jueves ante Everton, en Copa Chile. Atacante uruguayo quedó fuera de la lista para disputar el duelo.

Por Nelson Martinez

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El uruguayo no estará citado ante Everton, por Copa Chile.
© Photosport.El uruguayo no estará citado ante Everton, por Copa Chile.

Fernando Gago enfrentó los micrófonos en el CDA y habló en la previa del duelo de U de Chile, donde deberán visitar a Everton, por Copa Chile. El DT azul analizó las bajas y se reconoce en alerta para el duelo en Viña del Mar.

“Partidos no se definen ni en el primer ni en los minutos previos no hablando, es una serie de 180 minutos. Tenemos que pensar el duelo con un equipo bien trabajo”, dijo de entrada.

Fue ahí que se le consultó por la situación de Octavio Rivero, quien venía volviendo de una extensa y grave lesión. El uruguayo yo no será considerado ante los ruleteros y surgieron rumores de una nueva complicación en su rodilla.

Gago aclara el caso Octavio Rivero

Con Octavio Rivero sin integrar la lista de citados ante Everton, Fernando Gago desmintió una eventual nueva lesión del atacante uruguayo. El DT dijo que tomó la decisión de no llamarlo por otras razones.

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Octavio decidí que esta semana entrene fuerte se ponga bien para tener buenas semanas de entrenamiento. Hablé con él, necesitaba volver a jugar, volver a convertir, pero le falta la parte final para ponerlo al nivel que pretendemos”, aseguró.

Por eso, el DT confirmó que el charrúa no irá citado ante Everton este jueves. Según Gago, “lo hablamos con los médicos y futbolista, estamos en
el ultimo proceso chiquitito para que termine de estar completamente con nosotros”.

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En cuanto a la situación de Igor Lichnovsky, el entrenador azul confirmó que el defensa “estuvo con gastroenteritis, no lo voy a convocar, prefiero que trabaje y se ponga en forma”.

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