El técnico habla de la oportunidad que tiene el capitán de ser estelar, ante la urgencia de jugadores ante Everton por Copa Chile.

El técnico Fernando Gago debe buscar variantes con Universidad de Chile en el partido ante Everton, por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Chile 2026 en el estadio Sausalito.

Todo, porque la U llega con seis bajas al compromiso en Viña del Mar, lo que hace mover la formación: Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Igor Lichnovsky, Lucas Barrera, Agustín Arce y Octavio Rivero.

Por lo mismo, se abre la opción en la zona de volantes para repetir una jugada que le resultó a la perfección en el triunfo ante La Serena, que fue el ingreso de Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz jugó en el segundo tiempo con la U.

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Marcelo Díaz aparece como variante en la U

Fue el propio técnico Fernando Gago quien deslizó las opciones que tiene para la formación de Universidad de Chile ante Everton por la Copa Chile, con el apuntado Marcelo Díaz.

El capitán vive sus últimos partidos con la camiseta de la U y se vio en buena forma, aunque ha disputado pocos minutos en la temporada, algo que para el entrenador no es excusa.

“Todos los jugadores están en consideración, el segundo tiempo de Marcelo fue muy bueno y es finalmente una complicación para el entrenador”, destacó en buenas palabras Gago.

Por lo mismo, asegura que, más allá de todas las bajas, tiene un plantel de dónde buscar variantes, que es algo que le agrada pero que también le pone una tarea especial.

“Tengo varias alternativas para armar el quipo, alternativas por lo que pueda proponer el rival, jugadores para que nuestro juego se lleve a cabo”, finalizó.

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