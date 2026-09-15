El capitán de los azules retornó en la victoria ante La Serena y siendo protagonista, lo que agradeció con sus seguidores.

Marcelo Díaz ha tenido un renacer en Universidad de Chile, luego de los 45 minutos a buen nivel que disputó en la victoria por 3-0 ante Deportes La Serena en la Liga de Primera 2026.

Algo que fue destacado por el técnico Fernando Gago, además de sus propios compañeros, que valoraron el nivel mostrado y la gran ayuda para traerse los puntos del estadio La Portada.

Por lo mismo, el capitán de los azules decidió sacar su voz por las redes sociales, de manera de contar, aunque fue brevemente, sus emociones tras su regreso a las canchas.

Marcelo Díaz volvió a sumar minutos en U de Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Marcelo Díaz se desahoga tras su regreso en la U

Fue en las plataformas digitales donde Marcelo Díaz decidió contar sus sensaciones tras el regreso a jugar con Universidad de Chile, en la victoria contra La Serena.

Justo cuando vive sus últimos encuentros con la camiseta de la U, una vez que consolidó su retiro del fútbol, el que se concretará al final de la temporada con los azules.

Por lo mismo, tras recibir felicitaciones de todos lados y el cariño de los hinchas, además por el fallecimiento de su querida tía, se desahogo en las redes sociales por su momento.

“Fue bonito volver a jugar; gracias”, fue el breve mensaje que dedicó, con imágenes del partido en La Serena, donde demuestra las ganas que tenía de sumar minutos.

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