El equipo del delantero chileno, que vino desde el banco de suplentes, fue sorprendido por el Fleetwood quien le sacó en tercera ronda de este certamen.

En su tercer regreso al Sheffield United, el delantero chileno Ben Brereton fue testigo de un sonoro fracaso que vivió su equipo, al quedar sorpresivamente eliminado de la Carabao Cup tras perder en tercera ronda con un equipo de cuarta división.

El equipo de Yorkshire del Sur debía visitar al humilde Fleetwood FC, equipo que milita en League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés en el pequeño estadio de Highbury, con capacidad para cinco mil personas. Y su técnico Chris Wilder no tuvo mejor idea que poner un equipo alternativo.

Por mirar en menos a su rival, Sheffield fue sorprendido en el minuto 57, cuando Rhys Norrington-Davies anotó en su propio arco, lo que obligó al entrenador a poner a sus titulares, entre ellos Ben Brereton que ingresó a los 59′, pero no fue suficiente para evitar el fracaso en Carabao Cup.

¿Qué le queda a Brereton en Sheffield United?

Tras la eliminación en la Copa de la Liga inglesa, sólo le quedan dos torneos por disputar al equipo del chileno, donde al que le prestarán mayor relevancia es al Championship, donde hoy se ubica tras siete jornadas en la 15° posición de la Tabla con nueve puntos, a cinco de los líderes.

Además, a partir del 9 de enero del 2027, el Sheffield United entrará a participar en la tradicional FA Cup, donde al ser equipo de segunda división se mete de forma directa en la tercera ronda, a la espera de lo que determine el sorteo sobre su rival.

Cabe señalar que en este inicio de la temporada 2026-27 en Inglaterra, Ben Brereton Díaz suma un total 405 minutos en cancha durante ocho encuentros, de los cuales fue titular en cinco, sin todavía registrar goles ni asistencias en la actual campaña.

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En síntesis